“Llama la atención que se hayan concentrado en la Primera Sección”, dijo Carlos Bianco sobre los saqueos

El jefe de Asesores del Gobernador bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que la noche del miércoles fue “mucho más tranquila“, desacó el trabajo de Sergio Berni y dejó entrever que hubo motivaciones políticas detrás de estos episodios a los que definió “robos en banda”.

“Seguimos atentos, aunque ayer tuvimos una noche muchísimo más tranquila. Hubo solo un intento de robo puntuan Luján que terminó con 7 detenidos, muchos pibes en moto que habían llegado de otros lugares”, aseguró Bianco en diálogo con AM530.

Y destacó: “La noche anterior habíamos dado una respuesta muy contundente al intento concomitante de llevar 150 robos en banda y que habían sido incentivadas con mensajes en Whtsapp y redes. No fue espontáneo sino un hecho construido sobre el que seguramente se han sumado algunas personas de la zona”, analizó el

“Hemos dado una respuesta muy contundente con un operativo policial especial y un trabajo encomiable de nuestro ministro de Seguridad, Sergio Berni, y de nuestro gobernador”, subrayó Carlos Bianco.

Con los siete nuevos detenidos en Luján son 101 los aprehendidos por los intentos de saqueos. “Si se comprueba su participación tendrán condenas severas porque robo en poblado es robo agravado”, aseveró el funcionario.

“Estuvimos trabajando junto al ministro de Seguridad de la Nación porque esto no nació en la provincia de Buenos Aires. Los primeros intentos de saqueos se produjeron en otras provincias y el martes a primera hora empezaron a instalarlo e incentivarlo a través de las redes en determinadas zonas del Conurbano“, relató Bianco.

“Me llama mucho la atención que se haya enfocado en distritos de la Primera Sección electoral. Lo que hay que preguntarse es quién se benefició, quién salió a caranchar y a intentar capitalizarlo políticamente. La justicia debe investigar”, expresó la mano derecha de Kicillof.

Sobre las expresiones de Raúl Castells, Bianco opinó: “Vi que dirigentes se atribuyeron esto pero me parece que no tienen la capacidad de organizarlo en todo el país. No sé si busca levantarse el precio o si alguien lo mandó a decir esto.”

“No todo vale un voto y no se puede buscar un beneficio político poniendo en juego la paz de los bonaerenses”, apuntó el jefe de Asesores.

“Hay muchísimas necesidades pero esto no fue generado por necesidad. Hablé con dirigentes de organizaciones sociales, pastores y curas de barrios populares y todos coinciden que esta situación no tiene nada que ver con el 2001 y que no surgió desde la necesidad. Esto fue una operación claramente“, señaló Bianco

Y concluyó: “Seguiremos trabajando con el gobierno nacional y el comando unificado pero en principio la situación está controlada”.