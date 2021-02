Lisandro Bonelli podría volver a diputados en la apertura de sesiones

Tras el escándalo de las vacunas vip, el sobrino de Ginés González García, Lisandro Bonelli, acusado como uno de los organizadores del “vacunatorio vip”, podría volver a la legislatura provincial el próximo 1º de Marzo para el inicio de las sesiones ordinarias. “Su licencia la puede dar de baja el mismo”, explicaron fuentes de la Cámara baja a TodoProvincial.com.

Según explicaron especialistas de la cámara de diputados a TodoProvincial.com, el legislador se encuentra con licencia hasta el 23 de abril, pero el texto del reglamento interno de la cámara baja provincial indica que “la licencia se suspende en el momento que el propio legislador decida volver, en caso de que lo requiera”.

“La licencia no debe cumplirla obligatoriamente”

“Es una decisión totalmente personal la de dar de baja la licencia, no debe cumplirla obligatoriamente, si quiere volver el lunes para la Apertura de Sesiones Ordinarias, en el momento que pise la legislatura se dará de baja su licencia”, explicó un ex legislador bonaerense experimentado.

Recordamos que Lisandro Bonelli solicitó su licencia en diciembre de 2019 cuando comenzó a trabajar como Jefe de Gabinete del ministerio de salud de la nación, acompañando la nueva gestión de Ginés González García al frente de la cartera.

En su lugar lo reemplazo Micaela Morán, una mujer cercana y bien ponderada por Sergio Massa.

Desde el oficialismo sostienen que Bonelli continuará con su licencia hasta abril, y ahí luego, desde el espacio de gobierno se tomará una decisión sobre su continuidad. Lo que no pueden asegurar es que el ex funcionario nacional no esté presente el próximo lunes.

“Sería una locura que aparezca”, dispararon desde el propio espacio.

Los dirigentes del Frente de Todos y particularmente los de la provincia, saben que la presencia del ex jefe de gabinete del ministerio de Salud en la apertura de sesiones podría ser un verdadero escándalo y por eso trabajan para que esto no suceda.