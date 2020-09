“Liberen a Chiqui”: el municipio capturó a su perra y le exigen el pago de una multa para devolvérsela

Cecilia Michelli, una vecina de Tres Arroyos, denunció a través de sus redes sociales que la Dirección de Bromatología municipal capturó a su perra llamada “Chiqui” porque supuestamente mordió a una persona en la vía pública. Para poder sacarla del refugio donde quedó encerrado el animal le exigen el pago de una multa.

“Así tienen a mi perra en este momento en el refugio gracias a que desde el área de bromatología se les ocurre los viernes por la tarde (casualmente) salir al centro a levantar a los perros que andan sueltos y por lo tanto querer cobrar una multa para devolverlos. Pero rara vez salen por todos los barrios de la ciudad a levantar a los perros que realmente molestan y atacan a la gente”, aseguró la vecina a través de Facebook.

Y agregó: “Los que conocen a la Chiqui saben perfectamente que no es una perra agresiva y por lo tanto saben quién es la dueña de la perra”.

Desde el municipio aseguran que recibieron una denuncia por un supuesto ataque de “Chiqui” y que además del pago de una multa le exigirán a su dueña deberá afrontar los gastos generados al damnificado y comprometerse a tenerla adentro de su casa o atada.

“Estoy desde anoche moviéndome para que me devuelvan la perra, busque por mi propia voluntad el número de la directora de Bromatología, la llamé y me dijo que si no pago una multa no me la devuelven y que una vez que pague la multa van a analizar si me la entregan o no, fui hoy a la mañana buscarla y no me la quieren entregar porque supuestamente hay una denuncia de que la perra mordió a una persona”, relató la vecina

Y reprochó: “Nadie me notificó nada ni me han mostrado pruebas ni tampoco me hicieron saber quién es la persona lastimada y de ser así estoy queriendo hacerme cargo del problema y asumir los gastos que sean necesarios pero con la perra en mi casa”.

“Dejé mis datos en el refugio para que sepan que asumo mi responsabilidad. Fui a la comisaria y no me tomaron la denuncia porque según dicen tengo que dirigirme el lunes al juzgado de faltas, y de ser necesario voy a dirigirme a las diferentes radios para que toda la gente sepa que esta “señora” que dice llamarse directora de bromatología lo único que le interesa es recaudar dinero y que los perros no anden por el centro ya que no queda bien a la vista pero que ni un poquito le interesa el bienestar de los animales ni mucho menos salir a recorrer los barrios de la ciudad a levantar a los que si realmente son agresivos”, acusó.

