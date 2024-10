Liberan mosquitos flourescentes en Ezeiza para combatir el dengue

A partir de la firma de un convenio con el Municipio de Ezeiza, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) comenzó a liberar mosquitos machos estériles en el Barrio Uno para el control ecológico del Aedes aegypti, vector de enfermedades como el dengue, el zika y la fiebre chikungunya. Los ejemplares están teñidos con un polvo fluorescente naranja o verde. Los machos no pican ni contagian, por lo que no representan riesgo alguno para la población. Es importante no matarlos.

El presidente de la CNEA, Dr. Ing. Germán Guido Lavalle, y el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, firmaron un convenio para la implementación en ese municipio de un programa interinstitucional de desarrollo para utilizar la Técnica del Insecto Estéril (TIE) para el control ecológico de los mosquitos Aedes aegypti.

«Esta técnica consiste en irradiar insectos machos para que sean estériles y evitar la reproducción. Es efectiva para un montón de plagas y, con la capacidad que tenemos en la CNEA, la adaptamos para la del Aedes aegypti. Hemos estado haciendo pruebas y han funcionado bien y ahora vamos a actuar sobre la comunidad local, que es donde nuestro Centro Atómico Ezeiza está implantado. Por eso estamos haciendo esta primera liberación en el Barrio Uno», afirmó Guido Lavalle.

Desde 2016, la CNEA participa en un proyecto del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para adaptar la TIE para reducir la población de Aedes aegypti en Latinoamérica.

En el Centro Atómico Ezeiza (CAE), el Departamento de Aplicaciones Agropecuarias de la CNEA tiene un laboratorio de cría de mosquitos. Cuando los ejemplares llegan al estadio de pupa, los machos son separados de las hembras para su marcado y esterilización con radiación ionizante en la Planta de Irradiación Semi Industrial.

Los mosquitos machos estériles después son liberados en determinado territorio. Allí, cuando se aparean con hembras silvestres no producen descendencia. De esta forma se va reduciendo la población de insectos.

Cómo fue la liberación de mosquitos flourescentes en Ezeiza

Este viernes fueron liberados 25.000 mosquitos en el Barrio Uno de Ezeiza para un ensayo de marcación, liberación y recaptura supervisado por el OIEA.

La experta enviada por el OIEA, la bióloga brasileña Aline Macedo, comentó: «Las enfermedades causadas por los mosquitos, principalmente por el Aedes aegypti, tienen gran incidencia en Sudamérica. Con esta técnica queremos ayudar a los países a reducir las poblaciones de este vector para así disminuir la transmisión de enfermedades. Se trata de una técnica ambientalmente muy segura. El OIEA trabaja con ella desde hace mucho para controlar la mosca de la fruta. El organismo internacional ayuda a los países a desenvolver sus capacidades y les provee el protocolo para que puedan utilizarla».

Los ejemplares liberados están coloreados con un polvo fluorescente para su identificación. Algunas tandas son naranjas y otras verdes. Aunque esta coloración es casi imperceptible al ojo humano, permite a los investigadores identificarlos con luz UV.

La prueba incluye la instalación de trampas de recaptura para recoger tanto los insectos estériles como los salvajes. Esto sirve para determinar la población de Aedes aegypti silvestres y la supervivencia y distancia recorrida por los machos estériles. Con esa información se determina de qué manera garantizar la efectividad de la técnica en las sucesivas liberaciones de insectos.

“Después de mucho esfuerzo y compromiso de todo el equipo, logramos un hito en el proyecto, realizando las primeras liberaciones de insectos estériles en el barrio que permitirán ajustar los parámetros para que las futuras liberaciones sean un éxito”, explicó Mariana Malter Terrada, jefa del Departamento de Aplicaciones Agropecuarias de la CNEA.

Para fines de noviembre está prevista la liberación masiva de mosquitos en las 40 hectáreas del Barrio Uno, con tandas de 80.000 por semana durante un año. Se espera que el impacto positivo de la TIE se notará después de los primeros cuatro meses.