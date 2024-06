Ley Bases: “Milei puede obtener un triunfo parlamentario pero no tendrá un triunfo político”, aseguró Rossi

La realización de los Juegos Nacionales Evita permanecían en total incertidumbre. En las últimas horas, el ministro de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli, informó a las provincias que el gobierno nacional decidió transferirles la mayor parte del costo de su organización y una intención de cambiarle su nombre.

Durante una reunión virtual federal, Scioli le anunció a los secretarios de Deportes de las provincias una serie de modificaciones de los Juegos Evita como la intención de reemplazar el histórico nombre de esta competencia que tiene 76 años de historia. Entre los nombres que se barajan se encuentran “Juegos de Alto Rendimiento” o “Juegos Deportivos Nacionales”.

Además, el ministro les comunicó que gran parte del financiamiento deberá ser afrontado por las provincias y que a sus vez la competencia se achicará significativamente en cantidad de disciplinas y deportistas que, asimismo, deberían asumir los gastos de transporte, hotelería y comida.

Ante estos anuncios, el subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, Leandro Lurati, expresó: “Estamos muy preocupados porque los Evita son una gran herramienta para sostener a muchos chicos y también adultos mayores”, y advirtió: “Las provincias no se pueden hacer cargo de su realización si el gobierno nacional no envía los fondos”.

Sobre los anuncios de Nación, detalló: “Después de seis meses sin información, nos dijeron que van a ajustar la competencia, quitar disciplinas y que le transfiere a las provincias el costo”.

Y adelantó: “De esta manera nosotros no vamos a participar, por la cuestión material pero también por lo simbólico y por respeto historia. Me extraña de Scioli, no vamos a ser partícipes de esto”.

Lurati además señaló que la provincia ya hace “una inversión muy grande para sostener los Juegos Bonaerenses que son los más grandes del país y este año volvimos a tener récord de inscriptos”.