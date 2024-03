Las transferencias del Servicio Alimentario Escolar de Nación a Provincia llegarían en 3 meses y hay preocupación

La Presidenta del Consorcio del Puerto de San Nicolás Cecilia Comerio habló de la presencia de los gobernadores de Buenos Aires y Santa Fé en su distrito y advirtió que el narcotráfico no tiene fronteras geográficas. “Tenemos que trabajar juntos, esto no es un problema aislado”.

Sobre la cercanía de San Nicolás con la Ciudad de Rosario, la dirigente peronista expresó “Nuestra ciudad tiene una historia y una idiosincrasia con la provincia de Santa Fé y particularmente con Rosario”.

“Obviamente que el narcotráfico es un tema que nos preocupa y que no podemos decir acá estamos en provincia de Buenos Aires y no pasa nada, claramente no existen límites geográficos para los narcotraficantes ni para otros flagelos”, afirmó Cecilia Comerio en dialogo con TodoProvincial.

Además, subrayó que “Al margen de la creación de la UTOI que presentó Kicillof en San Nicolás, también hubo un gesto muy importante que fue la presencia de Pullaro, el gobernador de Santa Fé y entendiendo que no es un problema aislado, sino que todos tenemos que trabajar para enfrentarlo”.

“Hay que trabajar en conjunto para que poder enfrentar esta bandas delictivas, este tipo de delitos juega con algo que estamos padeciendo todos que es la necesidad. Y comienzan a cumplir un rol social en nuestros barrios convirtiendo en mucho más peligroso todo”, afirmó la titular del puerto de San Nicolás.

“Donde el estado se corre le da lugar al narco para cumplir ese rol del estado”, dijo con preocupación Comerio.

Al ser consultada sobre el futuro del peronismo y el movimiento popular para enfrentar, Comerio reflexionó “Lo más importante es lo que siente cada compañero y acompañar, escuchar a la gente y los que estamos en el territorio no perder de vista que es lo que le pasa verdaderamente a nuestro vecino, a los comerciantes, a los pibes y poder darle una mano. Las consecuencias de este modelo serán muy dolorosas”.