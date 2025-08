Según el Ex Director Nacional Electoral, Marcos Schiavi, hay varios argumentos que se dieron a favor de la implementación de la boleta única de papel. Uno – muy repetido – era que la elección iba a ser mucho más barata. Sin embargo, las elecciones de este año van a ser caras. Mucho más caras.

«Uno de los gastos que iba a reducir la boleta única de papel era la impresión de boletas. En 2023, para las generales, el aporte para impresión de boletas fue de $5.200 millones. Este año, la impresión de la boleta única de papel se va a llevar $43.000 millones (+IVA)», relata Schiavi sobre el gasto electoral que se viene para la nación.

«EN 2023 SE GASTARON 5.200 MILLONES Y AHORA SE GASTARAN 43.000 MILLONES PARA IMPRIMIR BOLETA ÚNICA DE PAPEL»

En 2023 se ejecutaron $108.000 millones para garantizar tres elecciones (PASO, generales y ballotage).

Este año, la proyección para una elección es de casi $400.000 millones.

Para que se entienda: en 2023 el gasto por elector en cada elección fue de $1000. Este año sube a $10.000.

«Estoy convencido de que la democracia vale cada peso. Sería bueno no volver a hacer cambios en el sistema electoral sobre suposiciones («va a ser más barato») que después no se pueden cumplir. Son este tipo de cosas – y no otras – las que alejan a la ciudadanía de la política», cierra el ex Director Nacional Electoral, Marcos Schiavi.