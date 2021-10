Larroque firmó un financiamiento de 50 millones de pesos para dotar de servicios a futuras viviendas en Tandil

El anuncio se rubricó en el marco de la inauguración del SUM de la Comunidad construido con recursos de la cartera bonaerense. Se trata de un acuerdo con el ENOHSA, a través de la Secretaría de Hábitat, para financiar a la Asociación Civil con un aporte de 50 millones de pesos que permitirá dotar de agua, gas, cloacas y desagües pluviales a los 100 lotes que se van a construir. Evitará que tengan que ser pagados por los particulares.

El Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, viajó a Tandil para participar de la inauguración del Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Comunidad “De Corazón Tandilense” situado en el Barrio de Las Tunitas, donde anunció la financiación de 50 millones de pesos para montar toda la infraestructura de servicios que requiere el macizo de tierra de 100 lotes, lindante al barrio que la Asociación Civil “Mujeres sin Techo” levantó en los últimos años.

Participaron del acto junto al ministro, el intendente local Miguel Ángel Lunghi; el Presidente del Bloque de Concejales del FDT Tandil, Rogelio Iparraguirre; la titular de la Asociación Civil, Stella Maris “Cacha” Cena; el Director de la Regional de la ANSES, Darío Méndez; el Subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini, la subsecretaria de Políticas Sociales del Ministerio, Julia Petreigne y el Secretario General de los madereros y titular del CFP 403, Daniel López.

“Acá hay una comunidad que se organizó, que se hizo cargo de su destino entendiendo que es mejor organizarse y pelear las adversidades de la vida no de manera individual sino en comunidad” destacó el Ministro Andrés Larroque y agregó que “para esa comunidad no es lo mismo hacer tantos esfuerzos solos que si está el Estado detrás ayudando y acompañando el proceso. El Estado hoy está presente con la comunidad, con Cacha Cena, entendiendo que los recursos deben ir a donde más necesidades hay. Con los más humildes, acompañando a los trabajadores, a los comerciantes, PYMES, productores empezando a recuperar los espacios. Porque si no prevalece el sistema de producción, no prevalece el trabajo. Y si no hay trabajo el tejido social se deteriora. Esa es la batalla de hoy”.

Por su parte, Iparraguirre manifestó su “alegría por compartir buenas noticias” y agradeció al Ministro Larroque por su visita a Tandil para resolver temas concretos de la agenda de la gente.

“La escuchaba a Cacha y Mirta, de Mujeres sin Techo, sobre los sueños de toda una comunidad y lo que queda por hacer. Estas mujeres, después de 12 años trabajando todos los días por cumplir los sueños de toda una barriada, nos enseñan la fe que tiene la comunidad para organizarse y nutrir al conjunto de una mejor calidad de vida” indicó el jefe del bloque de concejales del FDT Tandil. “También hoy es un día importante ya que vamos a firmar un acuerdo con el ENOHSA, a través de la Secretaría de Hábitat, para financiar a la Asociación Civil con un aporte de 50 millones de pesos para dotar de agua, gas, cloacas y desagües pluviales a los 100 lotes que se van a construir aquí al lado” expresó Iparraguirre frente al cerrado aplauso y la alegría de la comunidad.

La experiencia de Mujeres sin Techo resulta muy significativa para la ciudad, en términos tanto cuantitativos como cualitativos, ya que en los diez años de trayectoria que posee la organización ha logrado construir muchas más viviendas que el propio gobierno municipal, quien, en los dieciocho años que lleva de gestión, sólo generó un conjunto habitacional de cincuenta unidades.

La Asociación Civil también ha demostrado una gran capacidad operativa para concluir los proyectos en lapsos de tiempo razonables, lo cual no es un dato menor si se considera que otros conjuntos habitacionales desarrollados en la ciudad, con programas nacionales y provinciales, estuvieron paralizados durante años por falta de financiamiento y algunos de ellos nunca se terminaron.

Por su parte, el Intendente Lunghi agradeció la visita del Ministro de Desarrollo de la Comunidad y le trasladó las felicitaciones a la Asociación Civil “por el esfuerzo, por el trabajo y por las ganas de hacer crecer a Tandil. Yo como Intendente necesito de eso porque no todo lo puede hacer el Estado. Necesitamos todos acompañarnos”.

El intendente reconoció también su deuda en materia de desarrollo habitacional y de viviendas., “Yo puedo tener alguna deuda en lo que es suelo urbano y alguna deuda en lo que es viviendas. He recibido muchas obras de Nación y de Provincia, que no es momento de repetirlas si no los puedo cansar” destacó el jefe comunal quién agregó “yo ya soy un hombre grande y ya hace muchos años que estoy gobernando Tandil y esto es así”

Becas para el Jardín San Francisco

Previo al acto en Las Tunitas, el Ministro Larroque visitó el Jardín de Infantes de San Francisco, en el Barrio Palermo. Allí fue recibido por su Directora, Ayelén Yazigi e hizo entregas de becas para desarrollo infantil. Actualmente la institución tiene 58 niños y niñas en la guardería, y casi 120 niños y niñas en el Jardín de Infantes.

Darío Méndez, Jefe Regional de la ANSES, participó de la visita e indicó que “se duplicaron las Becas UDI que brinda la Provincia para que el Jardín Maternal pueda tener mejores niveles de funcionamiento, pagar a los docentes y mejorar la cuestión de infraestructura. Visitamos el lugar hablamos con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y en el plazo de una semana pudimos entregar estas nuevas ayudas para un jardín que tiene más de 30 años de trayectoria y que con el correr del tiempo la comunidad ha adoptado como propia y que hay que fortalecer” explicó.

La Asociación Civil Centro San Francisco de Asís es una institución educativa de primera infancia fundada en los años 80 por el Padre Juan Tombolessi, sacerdote franciscano, dependiente de la parroquia San Antonio de Padua. Al ver la ausencia de instituciones en el barrio es que decidieron avanzar con la construcción de un Jardín de Infantes para una zona de la ciudad que ya presentaba, en aquellos años, un fuerte crecimiento poblacional.