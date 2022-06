“La Vasquita” destronó a Cagnoli con el salame más largo de Argentina y hará una fiesta en San Andrés de Giles

Con un salame de 138 metros y 35 centímetros, la fábrica de chacinados “La Vasquita” batió el récord nacional que hasta ahora poseía productores de Tandil. El embutido gigante será presentado el domingo 3 de julio en la primera “Fiesta del Salame Más Largo de Argentina” organizada por esta Pyme familiar y auspiciada por el municipio de San Andrés de Giles.

En diálogo con Todo Provincial, Noely Meretta de Chacinados La Vasquita contó: “Es un salame tradicional picado grueso, elaborado con carne seleccionada manualmente y sin aditivos”. El salame más largo de Argentina respeta la receta tradicional, aunque puede tener “alguna variación de sabor” por haberse secado apoyado sobre una estructura de madera.

Los detalles del salame más largo de Argentina

Para la elaboración del salame más largo de Argentina trabajaron nueve personas en el proceso de embutir la mezcla de casi 280 kilos de carne y tocino en una tripa traída especialmente desde Ucrania.

El resultado certificado por un escribano arrojó un salame de 138,35 metros, unos 25 metros más que el elaborado en 2021 por Cagnoli y otros productores del Consejo de Denominación de Origen Salame de Tandil. El salame presentado en el 3º Festival del Salame y el Cerdo de Tandil había medido 113,36 metros, aunque con 317 kilos era bastante más pesado.

“La medición fue realizada cuando se elaboró. El domingo lo volverá a corroborar el escribano en público pero estamos seguros que medirá lo mismo porque la merma se produce respecto al ancho”, explicó Noely Meretta de “La Vasquita”.

Este producto totalmente artesanal romperá el récord nacional pero no el mundial. “En el mundo no es récord porque me contacté con Guinnes y averigüé que el más largo se elaboró en Bélgica y mide cerca de mil metros. Está hecho con carne de cordero, es bastante distinto pero es un salame de todos modos”, explicó.

Sobre el secado del salame, Noely detalló “viene bien muy bien”, y reveló que su padre “está desesperado por cortarlo”.

El salame más largo de Argentina y una fiesta muy especial

Sobre esta idea de elaborar un salame gigantesco, Noely contó: “La Vasquita cumplió los 20 años en pandemia, mi viejo siempre quiso hacer algo en esa fecha pero no se pudo. Se le ocurrió hacer el salame más largo del país y nosotros le dijimos que era una locura porque era difícil conseguir la tripa y la estructura para el sacado pero él no dudó”.

La “Fiesta del El Salame Más largo del Mundo” tendrá lugar el domingo 3 de julio desde las 10.30 de la mañana en Avenida España entre Scully y Morgan. Contará con espectáculos en vivo, una feria, un patio de comida y paseo artesanal.

“Mi papá quería mostrar a todo el mundo las cualidades del producto. Investigó, encontró un herrero que lo ayudó con la estructura y la verdad que se desató una locura. El municipio se sumó auspiciando la fiesta, América TV transmitirá en vivo a través del Programa Recreo y habrá que cortar unas 5 cuadras porque esperamos mucha gente”, remarcó.

La Vasquita, una Pyme familiar que apuesta a lo artesanal

Noely Meretta explicó que La Vasquita es una “empresa familiar chica”, nacida en San Andrés de Giles hace 23 años. “Mi papá José María arrancó en el 97, cuando trabajaba como chacarero y se fundió por lo que se tuvo que reinventar”, contó.

Y remarcó: “Empezamos haciendo chacinados en forma manual, fuimos ampliándonos, compramos algunas máquinas pero seguimos haciendo el producto en forma manual. Es una decisión porque si nos industrializamos, el producto cambia. Sabemos que vamos a tener que ampliarnos pero queremos seguir respetando el mismo proceso porque el producto gusta porque es súper artesanal”.

Está fábrica boutique de embutidos vende sus productos en fiambrerías y restaurantes de Capital Federal y provincia de Buenos Aires.