Información General
La UNLP conmemora su 120° aniversario con un acto en el histórico patio del Rectorado
La Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata realizará hoy en la sede del Rectorado el acto oficial para conmemorar su 120°. La actividad será encabezada por el presidente de la UNLP, Martín López Armengol, e incluirá un homenaje especial a los ex presidentes de la Universidad del último período democrático.
La ceremonia comenzará a las 11.45 horas en el emblemático Patio Julieta Lanteri del edificio de la Presidencia, en calle 7 entre 47 y 48, y contará con la presencia de los decanos de las 17 facultades, los directores de los colegios del sistema de pregrado, secretarios, prosecretarios, referentes de los gremios docentes, nodocentes y de la Federación Universitaria de La Plata. Participarán además autoridades provinciales y locales, junto a miembros de toda la comunidad universitaria.
La actividad de celebración comenzará con la actuación del Coro Universitario, el Cuarteto de Cuerdas y el Quinteto de vientos de la casa de estudios. Además, se proyectará por primera vez el tráiler oficial del documental: UNLP 120 AÑOS, Producido por Universidad Nacional de La Plata y Realizado por UNLP.TV. También, se realizará la presentación del Libro-Objeto conmemorativo del 120° aniversario, ideado y producido por la Secretaría de Arte y Cultura junto a la Dirección General de Comunicación Institucional.
El cierre del acto incluirá un discurso del presidente López Armengol y un reconocimiento especial a los ex presidentes que condujeron la gestión de la UNLP desde el año 1983, tras el retorno de la democracia.
Información General
Simonetti y Gaspari proponen cobrar altos impuestos a los empresarios para financiar salarios, jubilaciones, salud y educación públicas
Este domingo 10 de agosto la Organización Socialista de los Trabajadores (OST) de La Plata y Ensenada realizó una asamblea abierta donde participaron trabajadores de distintos sectores, docentes, estudiantes universitarios, referentes del movimiento de mujeres y del movimiento de Derechos Humanos.
Resolvieron lanzar la campaña electoral con un planteo socialista, señalando que la riqueza que se produce en el país no se la tienen que llevar los empresarios, sino que debe ser usada para financiar aumentos de salarios y jubilaciones y para presupuesto para la salud y la educación públicas, para destinar a la ley de emergencia para personas con discapacidad y poner en marcha un plan de viviendas.
La apertura de la asamblea estuvo a cargo del candidato a Primer Concejal platense, Eric “Tano” Simonetti, docente y referente de la Lista Multicolor de Suteba, quien planteó: “vamos a hacer una campaña llamando a la participación activa de las y los trabajadores porque somos los trabajadores quienes tenemos que gobernar la sociedad y no los empresarios y los políticos profesionales que vienen gobernando y llevando a la Argentina a un desastre económico y social aplicando las mismas recetas de siempre ligadas al FMI y a lo que dictan los grupos económicos más poderosos y dejando postergados a los trabajadores y los jóvenes».
Luego intervino el candidato a Primer Concejal de la ciudad de Ensenada, Facundo Gaspari, también docente y referente de la Multicolor, quien expresó: “esta semana estuve en las puertas de YPF conversando con sus trabajadores sobre la necesidad de que los grandes grupos económicos y millonarios del país, que la amasan en pala, pongan sus ganancias para que aumenten los salarios de los trabajadores que están destruidos y aumentar los puestos de trabajo. Por ejemplo, hace falta que, en vez de bajarles las retenciones a los empresarios del campo, se las aumenten porque, a diferencia de lo que dice Milei de que los empresarios son héroes, para nosotros son parte del problema, porque se enriquecen con el sudor del trabajo cotidiano del laburante y nosotros estamos cada vez más pobres”.
Además, intervino la candidata a Segunda Concejal platense y referente juvenil Ayelén Carranza, quien remarcó la necesidad de que los jóvenes den un paso al frente: “de la misma manera que estuvimos en la calle luchando por conquistar el derecho al aborto y el año pasado siendo un millón en las calles en defensa de la educación pública contra los ataques de Milei, también ahora salimos a las calles en apoyo al pueblo palestino. Queremos ser una generación que sea protagonista de la política porque somos los jóvenes junto a los trabajadores los que vamos a cambiar la sociedad. Tenemos que comprometernos en plantear una nueva alternativa, en sumarnos a una política socialista, que no solo cuestione la política de ajuste de Milei sino también la política del peronismo que nos llama a la resignación y que solo quiere gestionar un capitalismo decadente”.
Otra de las participantes destacadas de la asamblea fue Bárbara Suhurt, candidata a Segunda Concejal de Ensenada y resaltó: “vamos a hacer campaña en los distintos lugares de trabajo, en las fábricas de la región, en los lugares de estudio, y en las calles, así que esta semana vamos a salir a las distintas esquinas tanto de Ensenada como de la Plata e invitamos a todo el mundo a que se sume”. Además, planteó: “Yo soy docente y formo parte de la lucha de la docencia de la provincia de Buenos Aires, que le viene reclamando al gobernador Kicillof un aumento de salario por cargo, que alcance la canasta familiar, no como los salarios que nos está pagando hoy en día. En la paritaria nos ofreció un aumento totalmente a la baja y por eso junto a la lista Multicolor nos movilizamos en las calles y queremos organizar a la docencia para fortalecer nuestros reclamos y los de todos los trabajadores».
Información General
Una camioneta volcó en Ruta 3 y murieron dos hermanas de Médanos
Un trágico accidente en la Ruta 3, a la altura del kilómetro 706 en Villarino Viejo, provocó la muerte de dos mujeres oriundas de Médanos. Las víctimas fueron identificadas como Nancy Louvecez, de 68 años, y Miriam Louvecez, de 64, quienes viajaban como acompañantes en una Toyota Hilux que impactó lateralmente contra un Renault Sandero y terminó volcando.
El hecho ocurrió en la tarde del domingo y aún se investigan las causas. Según informaron fuentes oficiales, la camioneta era conducida por Jorge Belandi, de 76 años, quien sufrió heridas graves y fue trasladado al Hospital Municipal de Bahía Blanca. Un cuarto ocupante, aún no identificado, fue derivado en código rojo.
El Renault Sandero estaba al mando de Ramón Molina, de 47 años, acompañado por Carolina Gallardo, de 35, y dos menores de dos años, todos oriundos de Punta Alta, quienes resultaron ilesos.
El secretario de Protección Ciudadana del Partido de Villarino, Gustavo Pacheco, explicó que las primeras pericias indicarían que el siniestro se produjo durante un intento de sobrepaso de la Hilux, que rozó lateralmente al Sandero, perdió el control y volcó. Agregó que las mujeres habrían salido despedidas del vehículo por no llevar cinturón de seguridad, falleciendo en el acto.
Pacheco señaló que los ocupantes heridos permanecieron dentro del habitáculo y fueron asistidos por personal médico. También indicó que no está confirmado si otro vehículo circulaba en sentido contrario, aunque la maniobra de sobrepaso sin espacio suficiente habría sido determinante en el accidente.
El funcionario remarcó que las víctimas eran muy conocidas en la comunidad de Médanos, lo que generó una fuerte conmoción entre los vecinos. En el lugar trabajaron personal de la Subcomisaría de Cerri, Policía Vial y servicios de emergencia. La UFIJ N°1 interviene en la investigación.
Información General
¿Qué es un scam cripto y cómo detectarlo antes de invertir?
El mundo de las criptomonedas ha crecido de forma acelerada, atrayendo a inversores con diferentes niveles de experiencia. Sin embargo, este crecimiento ha traído consigo un aumento de fraudes conocidos como scams cripto, que buscan aprovecharse de la falta de conocimiento o el entusiasmo de los usuarios. Conocer qué son estos engaños y cómo identificarlos es esencial para proteger el capital y tomar decisiones acertadas.
Al decidir comprar bitcoin Perú, por ejemplo, muchos interesados suelen enfocarse en el precio del bitcoin Perú sin detenerse a evaluar la seguridad del entorno donde realizan sus operaciones. La elección de plataformas confiables y el reconocimiento de señales sospechosas pueden marcar la diferencia entre una inversión segura y una experiencia negativa.
Definición y características de un scam cripto
Un scam cripto se refiere a cualquier esquema fraudulento que utiliza las criptomonedas como medio para engañar a personas y obtener beneficios ilegítimos. Estos fraudes adoptan diferentes formas, desde proyectos falsos hasta promesas exageradas de ganancias rápidas y garantizadas. La ausencia de regulación estricta en muchos países facilita la proliferación de este tipo de engaños.
Frecuentemente, intentan ganar la confianza del inversor mediante un marketing agresivo, ofreciendo “oportunidades únicas” o acceso a tecnologías exclusivas. Sin embargo, carecen de fundamentos técnicos reales o transparencia en sus operaciones. Reconocer estas características resulta crucial para evitar caer en trampas que pueden ocasionar pérdidas irreparables.
Señales comunes para identificar un scam cripto
El primer indicio de alerta es la promesa de retornos extraordinarios sin riesgos evidentes. Las inversiones legítimas siempre implican un nivel de incertidumbre, así que cualquier propuesta que asegure ganancias seguras debe ser observada con escepticismo.
Por otro lado, la falta de información clara sobre el equipo detrás del proyecto o la ausencia de una hoja de ruta concreta son banderas rojas. El uso de testimonios falsos o la presión para tomar decisiones rápidas, sin tiempo para investigar, también caracterizan a muchos scams.
Estas tácticas buscan que el inversor actúe impulsivamente, dificultando una evaluación adecuada de la oferta. Por lo tanto, dedicar tiempo a analizar cada detalle ayuda a tomar distancia de ofertas dudosas.
Impacto de los scams en el mercado y en los inversores
Cuando un scam cripto se propaga, afecta a quienes invierten directamente y a la percepción general del mercado de criptomonedas. La desconfianza generada puede frenar la adopción y limitar el desarrollo de proyectos legítimos. Por el contrario, las víctimas enfrentan consecuencias financieras graves, con pérdidas de fondos que, en la mayoría de los casos, son difíciles de recuperar.
La protección del inversor implica entender estos riesgos y adoptar prácticas que disminuyan la exposición, como elegir exchanges con reputación comprobada y mecanismos de seguridad robustos. La educación continua y el análisis crítico son armas para contrarrestar el impacto de estas estafas.
El rol de plataformas confiables para evitar fraudes
Optar por plataformas seguras al comprar bitcoin Perú minimiza la posibilidad de caer en scams. Fluyez se destaca en el mercado latinoamericano como una opción sólida, con protocolos de seguridad avanzados y procesos transparentes. Al operar en un entorno regulado y supervisado, los usuarios acceden a un espacio que protege sus activos y brinda soporte profesional.
El compromiso de estas plataformas con la educación financiera contribuye a que los inversores tomen decisiones informadas, alejándose de promesas engañosas y aumentando su confianza en el manejo de criptomonedas. Esto influye positivamente en la experiencia y la seguridad durante la inversión.
Herramientas y prácticas para detectar scams antes de invertir
Una de las mejores herramientas para evaluar un proyecto es la revisión exhaustiva del whitepaper, documento que explica la finalidad, tecnología y plan de desarrollo. Analizar su coherencia técnica y verificar referencias externas ayuda a validar la autenticidad. También conviene investigar el historial y reputación del equipo desarrollador en redes profesionales.
Otras prácticas incluyen confirmar la existencia de auditorías independientes, explorar la actividad en redes sociales y foros especializados, y chequear si el token está listado en exchanges confiables. Al poner en práctica estos pasos, el inversor construye un filtro efectivo para distinguir propuestas legítimas de estafas.