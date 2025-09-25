Información General
La revista «The Lancet» destacó el trabajo en salud mental de la Provincia
La investigación distingue el trabajo de la Provincia de Buenos Aires en este campo posicionándola como referente en América Latina.
La prestigiosa revista científica internacional The Lancet publicó un artículo en el que reconoce a la Provincia de Buenos Aires como líder regional en reformas de políticas de salud mental, a pesar de los recortes presupuestarios y el recrudecimiento del malestar social y psicológico, profundizado por la pandemia de la COVID-19 y por determinantes más amplios como la pobreza, la desigualdad y la exclusión.
La autora Alejandra Barcala, directora del Doctorado de Salud Mental Comunitaria en Universidad Nacional de Lanús, advierte que el sector sanitario a nivel nacional ha sido uno de los más afectados por el ajuste fiscal: “Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, profundos recortes presupuestarios provocaron el cierre de departamentos de VIH/SIDA, salud sexual y epidemiología, y el desmantelamiento de los programas ENIA y Médicos Comunitarios”. Asimismo, señala que la salida del país como miembro de la OMS implica un riesgo para la cooperación internacional y el acceso a sistemas de vigilancia y vacunas.
En ese contexto, la investigación denuncia que la salud mental se ha visto “afectada de forma desproporcionada”, con intentos de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, cierre de servicios territoriales, despidos de profesionales y reducción salarial, entre otras medidas. Sin embargo, destaca el trabajo de la Provincia de Buenos Aires en este campo, posicionándola como referente en América Latina. Resalta, entre otros avances, “el cierre de centros psiquiátricos de larga internación, el desarrollo de viviendas con apoyo, la ampliación de equipos comunitarios y la promoción de la inclusión social y laboral”.
Malestar social generalizado
El artículo también aporta estadísticas sociales preocupantes sobre intentos de suicidio en los últimos dos años:
Entre abril de 2023 y abril de 2025, se reportaron 15.807 intentos de suicidio en todo el país, principalmente entre adolescentes de 15 a 19 años. En 2024, los hospitales públicos de la Provincia de Buenos Aires, que concentra el 38% de la población argentina, registraron 45.785 hospitalizaciones vinculadas a salud mental, lo que representa un incremento del 9% respecto de 2023 y del 63% en comparación con 2019.
Para junio de 2025, más de la mitad de las camas de emergencia estaban ocupadas por pacientes con angustia aguda, crisis por consumo de sustancias o intentos de suicidio.
El trabajo de la Provincia
Por otro lado, la investigación resalta los avances alcanzados en la Provincia entre 2019 y 2023: “se cerraron 18 de los 35 pabellones psiquiátricos y más de la mitad de las personas institucionalizadas fueron dadas de alta” en el marco del proceso de desmanicomialización. También señala que los subsidios de alta aumentaron un 553% y que las camas de salud mental en hospitales generales crecieron un 60%.
Asimismo, detalla que se mejoró el acceso a medicamentos y que entre 2024 y 2025 se sumaron 16 Centros Comunitarios de Salud Mental y 2 unidades residenciales para el abordaje del consumo problemático de sustancias. Además, se incorporaron cien nuevos profesionales y se puso en marcha una línea directa de crisis, entre otras políticas.
De esta manera, la revista internacional concluye que el trabajo de la Provincia en materia de salud mental constituye una “política transformadora” y lo presenta como modelo escalable a nivel regional.
Se puede ver el artículo completo en https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667193X25002601
Información General
Malestar en el campo porque las “Retenciones Cero” fueron solo para las grandes cerealeras
Este miércoles por la noche, ARCA informó que se alcanzó la registración total del cupo de USD 7.000 millones previsto por el decreto 682/2025, por lo que se dio de baja la posibilidad de presentar nuevas DJVE bajo ese beneficio. En otras palabras, el campo deberá volver a pagar retenciones.
El beneficio tenía como límite el 31 de octubre o el tope de USD 7.000 millones, lo que ocurriera primero. Sin embargo, en apenas tres días se cumplió el cupo, lo que generó un fuerte malestar entre productores rurales, que acusan que las grandes cerealeras acapararon casi toda la ventaja.
El productor de Pehuajó, José Perkins, cuestionó la distribución del cupo: “Me cuentan que de los 7.000 millones de u$s, solo Bunge anotó 4.200. Es el mercado y hay que aceptarlo, pero siempre, no durante 3 días. Fue una maniobra y hay que decirlo”.
Y lanzó: “Lo que hicieron con la maniobra de eliminar retenciones es muy fácil de explicar… El problema es la cara de boludo que te queda después de hacerlo. Votamos a un gobierno que hizo campaña diciendo que las retenciones son un robo, ayer se hizo cómplice del ladrón”.
Por su parte, el periodista especializado y director del medio Bichos de Campo, Matías Longoni, cuestionó: “Ahora sí vamos a hablar un poco en serio sobre lo sucedido con la falsa eliminación de retenciones, que es uno de los fraudes más grandes que yo haya visto, mucho más grave que las Crypto de Javier e incluso que el 3% de Karina. Para ser claros, hay un grupo pequeño de gente que se apropió de unos 1.500 millones de dólares que iban a ser recaudados por el Estado argentino por retenciones que ya no se cobrarán”.
Y denunció: “Economía permitió que se anotaran DJVE (exportaciones) a diestra y siniestra, sin ningún límite ni condición. Y las exportadoras vieron la posibilidad que les habilitaron los tipos engreídos como Caputo o Juan Pazo, que creen sabérselas todas pero contra los operadores de una mesa de una cerealera son nenes de pecho, alumnos de primer grado. Dicho y hecho, las cerealeras no cometieron ningún delito. Se aprovecharon de la necesidad (y la imbecilidad) de los cráneos del Palacio de Hacienda. En dos días agotaron el cupo”.
Retenciones Cero: “Ganaron Midland, Bunge, Cargill y Dreyfus”
El analista económico Dardo Gasparre señaló que la medida terminó favoreciendo a “pocas manos”, mientras que el diputado cordobés y presidente del PRO, Oscar Agost Carreño, expresó: “Ganaron Midland, Bunge, Cargill y Dreyfus, que vendieron granos a 590. Perdieron los productores que arriesgaron, invirtieron y se rompieron el lomo para vender a 390 porque el Presidente les aseguró en La Rural que no bajaría retenciones antes de las elecciones. Muy liberal”.
Malestar en el campo
Otro productor resumió el clima de descontento: “Se acuerdan de que nos habían sacado las retenciones agroexportadoras? Pues duró menos que un suspiro: apenas 48-72 horas. La exención de impuestos fue un chiste malo que benefició solo a unos pocos. Esto va a generar una tensión brutal en el campo y en los mercados de granos”.
La disputa por la renta exportadora
Según trascendió, Bunge anotó operaciones por USD 4.200 millones, superando por más de 2.000 millones al resto de las cerealeras juntas. Para los productores medianos y pequeños, esto confirma que el esquema favoreció casi exclusivamente a los grandes jugadores, dejando afuera a quienes sostienen la producción en el interior del país.
Información General
Tragedia en la Ruta 51: murieron una madre y su hijo en un brutal choque cerca de Laprida
Un trágico accidente fatal en la Ruta 51 ocurrió este martes alrededor de las 6 de la mañana en el kilómetro 518, a la altura de la conocida “Curva de Sarachu”, en jurisdicción de Laprida.
Por causas que aún son materia de investigación, un camión cargado con caños metálicos y un automóvil Volkswagen Gol Trend colisionaron violentamente, provocando que el vehículo de menor porte se incendiara por completo.
Como consecuencia, dos de sus ocupantes murieron calcinados en el acto. Las víctimas fueron identificadas como Verónica Grill, de 54 años, y su hijo Joaquín Aspell Grill, de 14, ambos oriundos de Bahía Blanca.
El adolescente jugaba al básquet en el Club Bahiense del Norte, que suspendió todas sus actividades en señal de duelo.
El tercer tripulante del rodado, identificado como Ariel Gastón Aspell, de 50 años, logró escapar por sus propios medios y fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal “Pedro S. Sancholuz” de Laprida, donde permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado. El chofer del camión, en tanto, resultó ileso.
Tras el siniestro, la Ruta 51 permaneció cortada hasta pasadas las 8, mientras la Policía Científica trabajaba en el lugar para determinar las causas y realizar las pericias correspondientes.
Información General
Internet para el hogar y más
Internet para el hogar es uno de los servicios que más esencialidad ganó en la última década. A través de internet se trabaja, se estudia, se acc ede al entretenimiento, se resuelven compras, y se pagan impuestos y servicios. Incluso permite conocer personas y crear nuevos vinculos una muestra de su poder de socialización. Y es tan significativo acceder o no a la conectividad que ya no importa pensar en cada tecnología que subyace debajo de ella porque lo importante es conectarse.
Conectarse es la premisa fundamental. Para concretarlo sólo hay que saber qué usos se le dará, qué cantidad de personas demandarán de ese servicio en una misma casa,, y qué tipo de consumo le dara cada una de ellas, sin olvidar ciertas características de esa vivienda que habrá que tener en cuenta para elegir la mejor alternativa.
Existen distintas alternativas para acceder a internet, con planes que contemplan cada uno de los usos y los consumos que se efectúan en un hogar para que cada persona contrate el que mejor responde a sus necesidades y a su bolsillo, dos condiciones fundamentales para buscar el mejor plan disponible en el mercado.
A grandes rasgos es posible afirmar que hay, al menos, tres tipos de tecnologías fundamentales que permiten tener internet en el hogar: la fibra óptica, el acceso fijo inalámbrico 5G, y el cable coaxial, este último en desuso y superado ampliamente desde el punto de vista de la calidad por las dos primeras opciones.
Fibra óptica y 5G
Internet para el hogar llega a través de estas tecnologías principales, y algunas otras más que sobreviven pero que están muy lejos de ofrecer la calidad de conexión de la fibra óptica y del acceso fijo inalámbrico 5G. Estas dos últimas opciones superan ampliamente a las anteriores,, con la ventaja de que no se trata de conexiones más caras. Al contrario, ofrecen mejor calidad, estabilidad y velocidad al mismo precio que tecnologias obsoletas como el cablemódem o cablecoaxial.
La fibra óptica y el acceso fijo inalámbrico 5G comparten características que vale la pena tener en cuenta: son fiables, es decir, garantizan alta velocidad, alta transferencia de paquetes de datos sin pérdida de información y baja latencia, es decir, que todo lo que se transmite llega a destino en tiempo real. Otro aspecto que comparten es que, al llegar al domicilio, se distribuyen dentro del hogar con routers Wi-Fi y/o con repetidores que garantizan la misma calidad de señal en todos los rincones de esa vivienda.
Distintos sabores, misma calidad
Internet para el hogar mediante fibra óptica se ofrece, por lo general, en tres tipos de planes: velocidades de 100 MB, de 300 MB y de 600 MB. ¿Por qué tres variantes? Porque es la manera de que en cada hogar se elija la opción que mejor se adapta a los consumos de sus integrantes.
Internet para el hogar de 100 MB se impone para los hogares unipersonales o donde hay bajo consumo de internet. Las opciones de 300 MB y 600 MB son para donde ese consumo es más intensivo y hay dos o más personas integrantes de la familia. La alternativa de mayor velocidad se impone para quienes, además de trabajar o realizar videoconferencias de manera recurrente, consumen streaming en simultáneo, producen y suben contenido e, inclusive, se dedican al gaming.
Internet para el hogar en la modalidad inalámbrica fija 5G ofrece planes de 100 MB, pensadosl para aquellas viviendas donde la demanda de internet es básica y vive una sola persona. La ventaja es que ofrece una capacidad de hasta
400 GB para almacenar datos, además de contar con un router Wi-Fi transportable, que podrá conectarse a una red 5G ubicada fuera de la vivienda. La condición para ello es la disponibilidad de una red 5G para poder portar ese módem.
Internet para el hogar resulta esencial para cualquier persona en el mundo actual. La variedad de alternativas permiten encontrar el plan que mejor se adapta a cada necesidad. Después de elegir entre fibra o acceso fijo inalámbrico y portátil, y de revisar qué plan queda más cómodo, ya no queda mucho misterio: asegurarse de tener la contraseña anotada y a disfrutar de la máxima velocidad y estabilidad de internet