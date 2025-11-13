La Provincia lanza una maratón de vasectomías sin bisturí

En el marco de la Semana de la Vasectomía, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una maratón de vasectomías sin bisturí, con el objetivo de llegar a 200 personas en distintos puntos del territorio bonaerense. La iniciativa se apoya en los equipos médicos capacitados durante el año en los ocho hospitales provinciales que ya integran la estrategia.

El cronograma comenzó este lunes 10 en el Hospital Mercante de José C. Paz y en el Hospital San Martín de La Plata; continuará el martes 11 en la Maternidad Estela de Carlotto de Moreno; el miércoles 12 en el Hospital Balestrini de Tres de Febrero; y finalizará el viernes 14 con una jornada especial en La Plata, en calle 51 entre 4 y 5.

Un método seguro, ambulatorio y sin bisturí

La vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo permanente, seguro, ambulatorio y eficaz. Consiste en el bloqueo de los conductos deferentes para impedir el paso de los espermatozoides y está destinada a personas con pene, independientemente de su identidad de género o cantidad de hijos.

El procedimiento es sencillo, de rápida recuperación y sin necesidad de hospitalización. Se realiza con anestesia local, no requiere estudios prequirúrgicos y puede efectuarse en consultorio. En comparación con la técnica tradicional, reduce los tiempos de recuperación y los riesgos quirúrgicos.

Esta implementación forma parte del proyecto conjunto entre el Ministerio de Salud bonaerense y la organización World Vasectomy Day (WVD), que ya permitió la capacitación de 12 profesionales del sistema público.

Crece la demanda de vasectomías en la Provincia

Durante los últimos cuatro años, la cantidad de intervenciones aumentó un 1500%, pasando de 113 en 2020 a 1.774 en 2024. Solo en los primeros meses de 2025 ya se realizaron 1.680 procedimientos con la técnica sin bisturí.

El crecimiento responde a un cambio cultural y a la mayor accesibilidad del procedimiento, que se presenta como una opción rápida y segura. El promedio de edad de los solicitantes es de 34 años, y la mayoría tiene uno o más hijos.

En La Matanza, por ejemplo, en una sola semana se recibieron 2.800 solicitudes, con un 95% de asistencia efectiva a los turnos otorgados.

Hospitales provinciales que realizan vasectomía sin bisturí