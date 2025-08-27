Provincial
La Provincia lanza nuevos cursos virtuales para Auxiliares de la Educación
El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, que conduce Andrés Larroque, informó que desde septiembre se abrirán dos nuevos cursos de formación para auxiliares de la educación que se dictarán de manera virtual, en conjunto con el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) de la Secretaría General bonaerense.
En esta primera edición se habilitarán 18 aulas virtuales autoasistidas, nueve para cada curso, garantizando la continuidad en la formación de trabajadores y trabajadoras que cumplen funciones en las escuelas de gestión estatal.
La iniciativa, impulsada por la Dirección de Nutrición del Ministerio, refuerza una política pública clave para asegurar una alimentación segura y de calidad a más de 2,5 millones de estudiantes que acceden al Servicio Alimentario Escolar (SAE) en los 135 distritos bonaerenses.
El gobierno bonaerense señaló que ya se capacitaron más de 19 mil auxiliares en toda la provincia de Buenos Aires desde 2022.
Cursos ofrecidos para auxiliares de la educación
- Gestión y abordaje integral del Servicio Alimentario Escolar
Tendrá una duración de cuatro semanas, con modalidad virtual autoasistida. Busca fortalecer el rol de los auxiliares en la correcta manipulación de alimentos y en la promoción de hábitos saludables en las escuelas.
Los contenidos incluyen: buenas prácticas de manufactura, prevención de enfermedades transmitidas por alimentos, lectura de rótulos y etiquetado frontal, alimentación saludable, soberanía alimentaria, inclusión escolar y gestión de residuos en comedores.
- Alergias, intolerancias y alimentación libre de gluten en la escuela
Este curso durará tres semanas, será también virtual y autoasistido, y se ofrecerá todos los meses desde septiembre. Su propósito es capacitar en la manipulación de alimentos seguros y en la elaboración de menús adaptados a niñas, niños y adolescentes con celiaquía, alergias o intolerancias.
Al finalizar, los participantes estarán preparados para diseñar menús seguros, evitar la contaminación cruzada y aplicar correctas prácticas de almacenamiento, limpieza y desinfección.
Provincial
Diputada bonaerense propone que el costo de la VTV se ajuste al valor del auto
La diputada bonaerense de Unión por la Patria, Ayelén Rasquetti, presentó un proyecto de ley en la Legislatura provincial para modificar el esquema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
La iniciativa plantea que el costo del trámite deje de ser uniforme y pase a establecerse de manera escalonada según el valor de cada vehículo, aplicando el principio de capacidad contributiva.
De aprobarse, quienes tengan autos de menor valor pagarían una tarifa más baja, mientras que los propietarios de vehículos de alta gama abonarían una suma mayor. “Hoy el esquema es regresivo: se cobra lo mismo a quienes menos tienen que a quienes poseen autos de lujo”, argumentó Rasquetti.
El objetivo, según la legisladora, es aliviar el bolsillo de los sectores más golpeados por la crisis sin descuidar la seguridad vial. Actualmente, la VTV tiene un valor idéntico para todos los conductores, lo que en muchos casos representa una carga económica que compite con gastos básicos de las familias.
El proyecto se suma a otras propuestas ya presentadas, aunque se diferencia por introducir un criterio social y progresivo en la definición de costos. De esta manera, el debate sobre la VTV vuelve a instalarse en la agenda política bonaerense, con impacto directo sobre millones de usuarios.
Provincial
Kicillof encabezó un encuentro sobre Industria Naval y volvió a prometer el dragado del Canal Magdalena
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó en Ensenada el primer Encuentro Multisectorial sobre Marina Mercante, Industria Naval y Vías Navegables, junto a referentes sindicales, empresarios y dirigentes políticos. El evento reunió a más de 200 representantes bajo la consigna “Soberanía, trabajo digno y salarios justos”, en rechazo al decreto presidencial 340/2025.
Durante su discurso, Kicillof advirtió: “Mientras todos los países del mundo están defendiendo sus industrias y sus fuentes de trabajo, en Argentina tenemos un presidente como Milei que representa a intereses extranjeros y pone en riesgo el empleo, la producción y la ciencia”. En esa línea, sostuvo que el actual Gobierno nacional lleva adelante un “ataque sin precedentes contra los trabajadores”, con el objetivo de “redistribuir la riqueza de manera regresiva y concentrar los recursos en pocas manos”.
El mandatario bonaerense destacó que el embate se da con especial fuerza sobre los puertos y la industria naval, sectores que históricamente fueron defensores de la soberanía nacional. “Así como de la organización de los trabajadores salió el rechazo al decreto 340, también es desde la planificación del movimiento obrero como deben nacer los proyectos y las leyes que necesitamos para recuperar la soberanía en nuestros mares”, subrayó.
Y apuntó: «Lo que estamos discutiendo hoy es si vamos a fortalecer nuestra industria naval y pesquera, el sector portuario, si vamos a unir nuestro litoral fluvial con el litoral marítimo y si vamos a poder concretar obras estructurales como la del Canal Magdalena«.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Walter Correa, advirtió que la desregulación portuaria, marítima y fluvial impulsada desde Nación “ataca directamente a la soberanía y a los derechos laborales”. En tanto, el secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid, planteó que el encuentro permitió discutir “los intereses marítimos de nuestro país desde el entramado portuario, la industria naval, la pesca y la proyección del Canal Magdalena”.
El intendente de Ensenada, Mario Secco, también se refirió al impacto de las políticas de ajuste en su distrito y valoró el acompañamiento provincial: “Este encuentro se lleva adelante en una ciudad industrial que aporta mucho al PBI del país y a la que el Gobierno nacional solo le responde con obras paradas y ajuste”.
En el cierre, Kicillof llamó a votar el próximo 7 de septiembre a legisladores y legisladoras que defiendan la soberanía y se opongan a las políticas de Javier Milei: “Terminemos con la indiferencia y el inmovilismo: votemos a quienes nunca van a aflojar y van a trabajar para ponerle un freno a Milei”.
La jornada contó además con la participación de funcionarios provinciales como Cristina Álvarez Rodríguez, Carlos Bianco, Estela Díaz, Juan Cruz Lucero y Cecilia Soiza, además del socio fundador de API Astilleros, Horacio Tettamanti.
Provincial
El primer voto: un compromiso de los más jóvenes
Para muchos jóvenes bonaerenses este próximo 7 de octubre será la primera vez que ejerzan un derecho fundamental: el de elegir quienes serán sus representantes municipales y provinciales en uno de los distritos más importantes del país, la provincia de Buenos Aires.
El voto es obligatorio para todas las personas mayores de 16 años que figuren en el padrón electoral. Muchas harán uso por primera vez de una herramienta de transformación muy importante para hacer valer la propia voz, ser parte de decisiones que afectan el presente y el futuro de su barrio, municipio y provincia.
El próximo domingo 7 de septiembre de 2025, en la provincia de Buenos Aires, quienes estén en condiciones de votar van a poder elegir: legisladores provinciales (diputados o senadores, dependiendo del municipio en el se resida) y concejales y consejeros escolares de cada municipio.
El voto es individual pero es un acto colectivo porque cada voto suma, define y cuenta. Es una forma de hacer valer no sólo el derecho al sufragio sino los otros derechos que se ponen en juego en cada elección. Es una herramienta para expresar la forma en la que se quiere vivir, trabajar, atenderse en un hospital, educarse, entre otras muchas otras cosas fundamentales para la vida en comunidad.
El primer voto es el inicio de un camino para empezar a incidir en las políticas públicas. Por eso es tan importante la participación. Y participar implica comprometerse: informarse, preguntar, debatir, opinar, organizarse. Ser parte en la toma de decisiones, hacer valer la propia palabra. El domingo 7 de octubre, entonces, cada joven tiene una oportunidad muy importante para decidir y no dejar que alguien más lo haga por uno.
Para votar hay que figurar en el padrón electoral https://padron.gba.gob.ar. Allí se informa el lugar, la mesa y la escuela donde le toca a cada ciudadano mayor de 16 años emitir el voto. El día de la elección, hay que llevar el DNI y presentarlo a las autoridades de mesa, quienes van a entregar el sobre. Luego, se entra al cuarto oscuro a elegir la boleta de la lista que desee. A diferencia de lo que ocurrirá a nivel nacional en octubre, en esta oportunidad, se vota con el viejo y conocido sistema de boleta partidaria. Luego de elegir la boleta, hay que ponerla en el sobre y cerrarlo. El mismo se coloca en la urna, se firma el padrón y se lleva el comprobante.
Para mayor información se puede ingresar a: https://eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar/