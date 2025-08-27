La Provincia lanza nuevos cursos virtuales para Auxiliares de la Educación

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, que conduce Andrés Larroque, informó que desde septiembre se abrirán dos nuevos cursos de formación para auxiliares de la educación que se dictarán de manera virtual, en conjunto con el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) de la Secretaría General bonaerense.

En esta primera edición se habilitarán 18 aulas virtuales autoasistidas, nueve para cada curso, garantizando la continuidad en la formación de trabajadores y trabajadoras que cumplen funciones en las escuelas de gestión estatal.

La iniciativa, impulsada por la Dirección de Nutrición del Ministerio, refuerza una política pública clave para asegurar una alimentación segura y de calidad a más de 2,5 millones de estudiantes que acceden al Servicio Alimentario Escolar (SAE) en los 135 distritos bonaerenses.

El gobierno bonaerense señaló que ya se capacitaron más de 19 mil auxiliares en toda la provincia de Buenos Aires desde 2022.

Cursos ofrecidos para auxiliares de la educación

Gestión y abordaje integral del Servicio Alimentario Escolar



Tendrá una duración de cuatro semanas, con modalidad virtual autoasistida. Busca fortalecer el rol de los auxiliares en la correcta manipulación de alimentos y en la promoción de hábitos saludables en las escuelas.

Los contenidos incluyen: buenas prácticas de manufactura, prevención de enfermedades transmitidas por alimentos, lectura de rótulos y etiquetado frontal, alimentación saludable, soberanía alimentaria, inclusión escolar y gestión de residuos en comedores.

Alergias, intolerancias y alimentación libre de gluten en la escuela



Este curso durará tres semanas, será también virtual y autoasistido, y se ofrecerá todos los meses desde septiembre. Su propósito es capacitar en la manipulación de alimentos seguros y en la elaboración de menús adaptados a niñas, niños y adolescentes con celiaquía, alergias o intolerancias.

Al finalizar, los participantes estarán preparados para diseñar menús seguros, evitar la contaminación cruzada y aplicar correctas prácticas de almacenamiento, limpieza y desinfección.