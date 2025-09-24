La Provincia inauguró en La Plata la primera residencia de la historia para adolescentes con consumos problemáticos

El gobierno bonaerense inauguró en Melchor Romero la primera Unidad Residencial (UR) en la historia de la Provincia destinada específicamente a adolescentes y jóvenes con problemas de salud mental y consumos problemáticos. El espacio funcionará junto al nuevo Centro de Salud Mental y Consumos Problemáticos (CCSMyCP) “Hebe de Bonafini”, ambos emplazados en calle 515 y 159, en homenaje a la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo.

El acto contó con la participación del ministro de Salud, Nicolás Kreplak, la subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels, y el intendente de La Plata, Julio Alak, quienes destacaron la importancia de estas inauguraciones dentro de la reforma del sistema de Salud Mental en la provincia.

“Ya venimos reforzando los 200 dispositivos de base comunitaria, pero estos nuevos que se construyen ahora jerarquizan y potencian mucho más lo que estamos haciendo”, aseguró Kreplak.

Por su parte, Alak sostuvo que la iniciativa “responde a una demanda histórica frente a los desafíos que genera el consumo problemático en la ciudad”.

Calmels remarcó que la medida permite implementar de manera real la Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en 2010, “en un momento con un crecimiento exponencial de padecimientos, que tiene que ver, entre otras cosas, con la situación económica y social producto del gobierno nacional”.

Una política histórica en salud mental

La nueva Unidad Residencial constituye un dispositivo pionero para el abordaje intensivo de la salud mental y los consumos problemáticos en adolescencias y juventudes. Contará con un equipo interdisciplinario para tratamientos psicoterapéuticos, continuidad educativa, inclusión en dispositivos comunitarios y acompañamiento integral junto a los referentes afectivos de cada joven.

En tanto, el Centro de Salud Mental y Consumos Problemáticos dispondrá de atención para adultos y también para niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Ofrecerá cuatro consultorios, salas de talleres, un SUM para actividades grupales y espacios verdes, fomentando la integración comunitaria.

Ambos dispositivos demandaron una inversión de más de $1.864 millones y se suman a los más de 200 espacios que componen la Red Provincial de Atención en Salud Mental.

Reforma del sistema sanitario

Las inauguraciones forman parte del Plan Quinquenal de Salud impulsado por el gobernador Axel Kicillof, que busca sustituir el antiguo modelo manicomial y consolidar un polo de salud mental en La Plata.

Se enmarcan en la construcción de 12 Centros Comunitarios de Salud Mental y Consumos Problemáticos en distintos municipios y de dos Unidades Residenciales, una en La Plata y otra en Mercedes, como parte de una política pública histórica que salda una deuda de más de un siglo.