La Provincia inauguró en La Plata la primera residencia de la historia para adolescentes con consumos problemáticos
El gobierno bonaerense inauguró en Melchor Romero la primera Unidad Residencial (UR) en la historia de la Provincia destinada específicamente a adolescentes y jóvenes con problemas de salud mental y consumos problemáticos. El espacio funcionará junto al nuevo Centro de Salud Mental y Consumos Problemáticos (CCSMyCP) “Hebe de Bonafini”, ambos emplazados en calle 515 y 159, en homenaje a la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo.
El acto contó con la participación del ministro de Salud, Nicolás Kreplak, la subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels, y el intendente de La Plata, Julio Alak, quienes destacaron la importancia de estas inauguraciones dentro de la reforma del sistema de Salud Mental en la provincia.
“Ya venimos reforzando los 200 dispositivos de base comunitaria, pero estos nuevos que se construyen ahora jerarquizan y potencian mucho más lo que estamos haciendo”, aseguró Kreplak.
Por su parte, Alak sostuvo que la iniciativa “responde a una demanda histórica frente a los desafíos que genera el consumo problemático en la ciudad”.
Calmels remarcó que la medida permite implementar de manera real la Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en 2010, “en un momento con un crecimiento exponencial de padecimientos, que tiene que ver, entre otras cosas, con la situación económica y social producto del gobierno nacional”.
Una política histórica en salud mental
La nueva Unidad Residencial constituye un dispositivo pionero para el abordaje intensivo de la salud mental y los consumos problemáticos en adolescencias y juventudes. Contará con un equipo interdisciplinario para tratamientos psicoterapéuticos, continuidad educativa, inclusión en dispositivos comunitarios y acompañamiento integral junto a los referentes afectivos de cada joven.
En tanto, el Centro de Salud Mental y Consumos Problemáticos dispondrá de atención para adultos y también para niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Ofrecerá cuatro consultorios, salas de talleres, un SUM para actividades grupales y espacios verdes, fomentando la integración comunitaria.
Ambos dispositivos demandaron una inversión de más de $1.864 millones y se suman a los más de 200 espacios que componen la Red Provincial de Atención en Salud Mental.
Reforma del sistema sanitario
Las inauguraciones forman parte del Plan Quinquenal de Salud impulsado por el gobernador Axel Kicillof, que busca sustituir el antiguo modelo manicomial y consolidar un polo de salud mental en La Plata.
Se enmarcan en la construcción de 12 Centros Comunitarios de Salud Mental y Consumos Problemáticos en distintos municipios y de dos Unidades Residenciales, una en La Plata y otra en Mercedes, como parte de una política pública histórica que salda una deuda de más de un siglo.
ARBA redujo los saldos a favor a mínimos históricos y lanza el régimen “Riesgo 0, SAF 0”
La Agencia redujo el stock de saldos a favor de las y los contribuyentes de Ingresos Brutos y avanza con un esquema que evita acumulaciones, agiliza devoluciones y aporta mayor previsibilidad. El nuevo régimen profundiza ese modelo.
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires informó que el stock de saldos a favor (SAF) —créditos generados por adelantos de Ingresos Brutos vía retenciones, percepciones y recaudaciones bancarias— se ubica en mínimos históricos, tras bajar de un equivalente a tres meses de IIBB al inicio de la gestión a menos de 0,9 meses en la actualidad. La reducción libera capital de trabajo, disminuye costos financieros y mejora la liquidez del entramado productivo bonaerense. En perspectiva nacional, según un informe de IDESA de comienzos de año, los fiscos provinciales mantienen en promedio 1,6 meses de Ingresos Brutos cobrados por adelantado como saldos a favor.
“Desde que asumimos con el gobernador Axel Kicillof nos propusimos dar vuelta la lógica de la recaudación. Pasamos de un sistema que asfixiaba al sector productivo y acumulaba saldos a favor eternos a un esquema transparente, ágil y previsible. Simplificamos trámites, liberamos capital de trabajo para pymes y monotributistas y, a la vez, sostenemos la recaudación genuina de la Provincia”, señaló el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard.
La mejora es el resultado de un programa integral de medidas adoptadas durante la gestión de Axel Kicillof, con el objetivo explícito de reducir el stock de SAF y ordenar el flujo de adelantos. Entre ellas, la implementación del Sistema Único de Compensación (SUC) para aplicar créditos a obligaciones de todos los impuestos provinciales; el reconocimiento de inconsistencias FIRE, que habilitó cancelar diferencias con el propio crédito del contribuyente; la optimización de los regímenes de recaudación (retenciones, percepciones y recaudación bancaria) mediante ajustes de alícuotas y padrones orientados por riesgo para evitar sobre-recaudación; la racionalización del universo de agentes de recaudación para reducir carga operativa y efectos de cascada.
Además, la aceleración de devoluciones con circuitos 100% digitales y plazos abreviados; y la puesta en marcha del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos, que excluye a monotributistas de regímenes de recaudación y ordena el cumplimiento. Este conjunto impulsó un aumento de los pagos por declaración jurada y permitió devolver al sector productivo más de $1 billón, consolidando un esquema más previsible y equitativo.
Como próximo paso, ARBA implementará el régimen “Riesgo 0, SAF 0” para profundizar el cambio de paradigma: el modelo prevé ajustes automáticos de alícuotas en función del comportamiento fiscal, reducciones de oficio cuando los adelantos superen parámetros razonables y mecanismos de monitoreo continuo que evitan nuevas acumulaciones, con especial atención a pymes y sectores con caída de actividad.
“Este es un cambio estructural que mejora la experiencia de las y los contribuyentes, reduce las distorsiones financieras en la recaudación del impuesto a los IIBB y fortalece la recaudación genuina para sostener obras y servicios públicos”, agregó Girard, y remarcó que el rumbo responde a una definición política del gobernador: “simplificar, reducir cargas innecesarias y hacer más justo el sistema tributario”.
Kicillof lanzó la campaña de Fuerza Patria junto a las centrales obreras
En un multitudinario acto realizado en el Club Atenas de La Plata, con la presencia del gobernador Axel Kicillof, el Movimiento de Trabajadoras y Trabajadores presentó su apoyo a las candidaturas nacionales de Fuerza Patria y convocó a la unidad más amplia para derrotar el ajuste del presidente Javier Milei en las próximas elecciones.
Más de 5000 personas se congregaron bajo la consigna “Con la fuerza de lxs Trabajadores”, donde se anunciaron las propuestas y nombres de las tres centrales sindicales que integrarán la lista de diputados nacionales: Hugo Yasky, Oscar de Isasi, Hugo Moyano (h), Sergio Palazzo y Daniel Catalano, junto al primer candidato Jorge Taiana.
Entre las principales figuras presentes se destacaron Hugo “Cachorro” Godoy, Roberto Baradel, el ministro de Trabajo Walter Correa y la ministra de Mujeres y Diversidades Estela Díaz.
En su discurso, Hugo Yasky advirtió: “Nuestro pueblo sufre la penuria de un gobierno que vino a ejecutar un mandato de las corporaciones, arrasar con los derechos laborales y terminar con el peronismo. No era ajuste, era demolición”.
Oscar de Isasi afirmó que “la clase trabajadora organizada fue clave para frenar la destrucción de la industria y el trabajo bonaerense” y destacó que “el triunfo del 26 significará derrotar la motosierra por quinta vez en la Provincia”.
Jorge Taiana remarcó: “Vamos a defender los derechos en las calles y en el Congreso. En esta lista no hay sorpresas para nuestros votantes: vamos a votar por el Canal Magdalena, la Vía Troncal del Paraná, la defensa de Malvinas y la integración regional”.
Roberto Baradel, en nombre de las organizaciones, exigió la libertad y desprocesamiento de Cristina Fernández de Kirchner y Milagro Sala, y el fin de la persecución política.
Hugo Moyano (h) celebró “la prueba viva de la unidad del movimiento obrero”, mientras que Sergio Palazzo subrayó que “la unidad se consolida con el proyecto de Axel defendiendo cada gestión de gobierno”.
También participaron de manera remota Vanesa Siley, quien alertó sobre la “reforma laboral de hecho” instalada por la Ley Bases, y Daniel Catalano, que vinculó la persecución judicial actual con los antecedentes en Jujuy.
El gobernador Axel Kicillof fue el último orador y sostuvo: “Hoy en Atenas hay aroma a unidad de los trabajadores y a construcción de futuro. El 7 de septiembre demostramos que la red social más importante y grande de la Argentina es la militancia del campo popular”.
“Me queda la certeza de que los que marcan el rumbo de la unidad son los trabajadores en las calles, en los pueblos, en las fábricas y en las escuelas. Vamos a llenar el Congreso de soberanía, dignidad y justicia social con compañeras y compañeros que representan al pueblo argentino”, concluyó.
En el primer semestre cerraron más de 1500 empresas en provincia de Buenos Aires
En conferencia de prensa, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, volvió a encender las alarmas sobre la crisis del sector productivo y responsabilizó al Gobierno nacional por el cierre masivo de empresas en lo que va de 2025. Según precisó, en junio se destruyeron 277 firmas en territorio bonaerense, alcanzando un total de 1.556 compañías cerradas en el primer semestre del año.
“En la Argentina de Milei, no hubo un solo mes de 2025 sin destrucción de empresas”, cuestionó el funcionario, al reclamar un viraje en la política económica que permita sostener la actividad privada y generar empleo genuino.
Los datos que compartió en la red social X surgen de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Allí se consigna que en junio cerraron 758 unidades productivas en todo el país, lo que eleva a 4.106 la cantidad de empresas destruidas en los primeros seis meses del año. Desde la asunción de Javier Milei, en diciembre de 2023, ya son más de 17.000 las compañías que dejaron de operar.
El panorama en la provincia de Buenos Aires es especialmente preocupante: más del 35% de los cierres registrados en 2025 se concentran en este distrito, con un acumulado de 4.800 firmas desaparecidas desde el inicio de la gestión libertaria. “Esta realidad golpea fuerte al empleo local”, advirtió López.
El titular de la cartera económica sostuvo que el rumbo actual deteriora el tejido productivo y afecta a miles de trabajadores: “Necesitamos una alternativa que cree más empresas, no que las destruya. A pesar de la retórica pro-empresa, los datos muestran que el Gobierno nacional está haciéndole un daño profundo al empresariado argentino y a sus trabajadores, que sufren una mayor desocupación”.
Por su parte, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, complementó la información brindada por el ministro López. “El brutal apretón monetario del Gobierno nacional tiene consecuencias concretas en la economía real: caída del crédito, caída de los ingresos y una agudización de la recesión. Nuestro indicador Pulso PBA muestra que la actividad en la provincia cayó 0,3% en julio y 1,4% en agosto. La tendencia es recesiva y no muestra signos de mejora en el corto plazo”.