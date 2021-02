La producción industrial registró en diciembre el mayor crecimiento interanual desde marzo del 2018

Sin estacionalidad, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) aumentó en diciembre 0,9% mensual, y se ubicó 2,5% por encima del nivel pre-covid de febrero. En términos interanuales, aceleró el crecimiento hasta 4,9% (vs. 4,3% interanual en noviembre), la segunda suba consecutiva y la de mayor magnitud desde marzo de 2018, según informó el INDEC.

Crecieron de forma interanual 11 de los 16 sectores, la mayor difusión del crecimiento desde mayo de 2018. Entre los sectores que cayeron, todos desaceleraron su caída menos uno.

Se destacaron las subas de Vehículos automotores (40,6% interanual), Maquinaria y Equipo (35,3% interanual), Otros equipos, aparatos e instrumentos (27,6% interanual) y Productos minerales no metálicos (26,5% interanual).

http://

#DatoINDEC

La industria creció 0,9% en diciembre de 2020 respecto de noviembre y 4,9% interanual. El acumulado del año presentó una baja de 7,6% respecto a 2019 https://t.co/5bTjneSgH6 pic.twitter.com/i81Zl609F1 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) February 4, 2021

El resto de los sectores en alza aceleró el crecimiento, como Caucho y plástico (12,0% interanual vs. 5,8% en noviembre), Metálicas Básicas (10,5% interanual vs. 2,3% en noviembre), Químicos (7,7% interanual vs. 2,3% en noviembre), entre otros

Entre los sectores que cayeron, todos desaceleraron su tasa de caída, excepto Alimentos y bebidas, que cayó -6,6% interanual luego de crecer 4,3% interanual en noviembre. La caída se explica porque en el último mes del año estuvo afectado por el paro de aceiteros, lo que provocó una baja de -71% interanual en la molienda de oleaginosas

También cayeron Otro equipo de transporte (-14,7% interanual vs. -17,2% en noviembre) y Refinación de petróleo (-13,3% interanual vs. -15,3% en noviembre), seguidos por Prendas de vestir (-4,1% interanual vs. -19,6% en noviembre) y Productos de metal (-1,8% interanual vs. -4,6% en noviembre)

Con estos datos, el año 2020 cerró con una caída de -7,6% promedio anual, la mayor contracción desde el inicio de la serie en 2016. En el año, cuatro sectores lograron crecimiento interanual: Maquinaria y equipo (4,1% interanual), Químicos (2,4% interanual), Tabaco (0,7% interanual) y Alimentos y bebidas (0,2% interanual). En cambio, la mayor caída se registró en Otro equipo de transporte (-37,0% interanual), seguido de Prendas de vestir (-32,9% interanual).