La primera dama, Fabiola Yáñez participó de un CiberEncuentro con el Papa Francisco quien expresó “la educación crea cultura, o no educa”

La Primera Dama Fabiola Yáñez, dialogó con el Papa Francisco y primeras damas de la región. Durante el ciberencuentro en el Día Mundial del Medio Ambiente, las diez primeras damas de América Latina y el Caribe, leyeron distintos pasajes de la encíclica papal ​”Laudato Si’” sobre el cuidado de la casa común, el planeta Tierra.

¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo?

Esta pregunta no afecta sólo al ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario. Cuando nos interrogamos por el mundo que queremos dejar, entendemos sobre todo su orientación general, su sentido, sus valores. Si no está latiendo esta pregunta de fondo, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan lograr efectos importantes. (Laudato Sí, 2015, pág 123) – fueron las palabras que le toco transmitir a Fabiola Yáñez.

​Como uno más entre las miles de pantallas, así quiso participar el Papa Francisco para celebrar en comunión la “Fiesta del Sentido”, un evento virtual organizado por la Fundación Pontificia Scholas Occurrentes, y que tuvo varios invitados especiales, y anuncios significativos.

En este día especial, establecido como el Día Mundial del Medio Ambiente por la ONU, Su Santidad quiso estar presente junto a miles de jóvenes de 170 ciudades de distintas partes del mundo. El encuentro comenzó con un repaso por la memoria e hitos de Scholas bajo el manto de una particular figura, la de Mnemósine, personificación de la memoria en la mitología griega, un repaso histórico que tuvo como punto de partida una crisis, la que impulsó la búsqueda de un cambio por una nueva educación. Este repaso estuvo guiado por sus dos directores mundiales, José María de Corral y Enrique Palmeyro.

Como hito fundacional se pudo ver y recordar a Lionel Messi y Gianluigi Buffon, deportistas de talla internacional que, por allá en el año 2013 en Ciudad del Vaticano, formaron parte de su lanzamiento; el repaso dio pie a otros hitos muy significativos a lo largo de estos años, los que han dado forma a lo que es hoy Scholas: el Encuentro de jóvenes israelíes y palestinos; el de jóvenes estadounidenses con sus homólogos cubanos; el mágico encuentro de San Antonio de los Cobres, en Argentina, y la transformación de su puente de muerte en vida, entre muchos otros.

En este encuentro virtual participaron también primeras damas de América Latina y el Caribe, representantes de la ​Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes, ALMA, ​y de la ​Red de Acción de Cónyuges de Líderes del CARICOM, SCLAN, por sus siglas en inglés, quienes leyeron distintos pasajes de la encíclica ​Laudato Si’​ del Papa Francisco por el cuidado de la Casa Común. Fabiola Yáñez, de Argentina; Kim Simplis Barrow, de Belice; Michelle Bolsonaro, de Brasil; María Juliana Ruiz, de Colombia; Claudia Dobles Camargo, de Costa Rica; Rocío González de Moreno, de Ecuador; Ana García de Hernández, de Honduras; Yazmín Colón de Cotizo, de Panamá; Silvana Abdo, de Paraguay, y Lorena Ponce de León, de Uruguay, presentaron un video mostrando a los jóvenes de sus países cómo responder al llamado del Papa sobre el cuidado del medio ambiente a través de la Cultura del Encuentro.

Una educación que no escucha, no es educación. Durante el encuentro virtual el Papa francisco se dirigió a la comunidad de Scholas: “La educación crea cultura, o no educa. Una educación que no escucha, no educa. La educación nos enseña a celebrar, o no educa. Cualquiera me puede decir: ¿cómo?, ¿educar no es saber cosas? Eso es saber, pero educar es escuchar, crear cultura, celebrar.

Así mismo, remarcó su mensaje de los tres lenguajes: “Lenguaje de la cabeza, del corazón y de las manos, sincronizados. Cabeza, corazón y manos creciendo armónicamente.”

Antes de las palabras del Santo Padre, como fue en el origen, un mensaje interreligioso por el Día Mundial del Medio Ambiente, estuvo a cargo de el Imán Abdel Nabi Elhefnawi, del Centro Islámico de la República de Argentina; el Gran Rabino de Jerusalén Rabbi Shlomo Amar, y el Cardenal Carlos Aguiar Retes, de México.

También acompañaron a los jóvenes figuras del deporte, el arte y las ciencias, como también líderes sociales y referentes de diversas comunidades religiosas.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Imprimir

Instagram