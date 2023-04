La Plata tiene su primera mujer colectivera: “Creía que nunca me iban a llamar”

La empresa Unión Platense que controla la mayoría de las líneas urbanas de tranporte público de La Plata, Berisso y Ensenada sumó a la primera mujer colectivera en su plantilla de trabajadores. “Cuando me sonó el teléfono me temblaban las manos”, contó.

Marthina Eyrea Irazú fue presentada por Unión Platense como la primera mujer colectivera de la Región.

“En cada oportunidad que veía que buscaban conductores, entraba a la página pero me arrepentía de enviar mi postulación porque creía que nunca me iban a llamar”, contó la joven.

Y agregó: “Cuando me sonó el teléfono y me dijeron que eran de recursos humanos de Unión Platense me temblaban las manos, mis sueños se estaban haciendo realidad”.

“Me frenaba la idea de no saber qué podría llegar a decir la gente cuando me viera, supongo que va a ser raro para ellos. Es un gran desafío y me gusta, es un orgullo ser la primera y abrir el camino a otras mujeres“, expresó la conductora.

Marthina Eyrea Irazú logró acceder a este trabajo luego de formarse en el programa de “Conductoras” de la empresa Scania. En noviembre del año pasado terminó el curso y obtuvo la licencia profesional.

En la actualidad, menos del 1% de las licencias profesionales emitidas en Argentina para transporte de carga pertenecen a mujeres.

La noticia genera sorpresa ante la demora en sumar a una mujer a este oficio fuertemente masculinizado. En otras localidades del interior bonaerense hay mujeres conduciendo colectivos.

Aunque Unión Platense la presentó como la primera conductora de colectivos de la región, el dato no es del todo cierto. En 1997, una mujer ya había sido contratada como colectivera en La Plata por la Línea 518.

La experiencia de Blanca Carnevali terminó muy mal para ella, fue despedida sin causa luego de sufrir todo tipo de discriminación y debió encadenarse a la Municipalidad.