Insólito: llevó su perro a la carnicería para “faenearlo” y la denunciaron

El episodio ocurrió en Valentín Alsina, partido de Lanús. Una vecina filmó con su celular el cuerpo de un hombre flotando en una calle anegada por el agua acumulada.

«Hay un hombre muerto tirado en la calle de mi casa en Valentín alsina, nadie viene a ver, es urgente parece una persona que iba a su trabajo un día normal», aseguró al vecina.

«Apenas llegó seguridad civil 9:39 am, no pongo videos porque después andan con un drama tonto. Les aviso para quienes quedaron atentos con el suceso. Pobre hombre, la verdad no sabemos qué le pasó», relató luego.

Finalmente, pasadas las 11 de la mañana aseguró: «Informó que acaban de llevarse el cuerpo del hombre fallecido en Valentín alsina. Paz a su alma».

Inundaciones en el Conurbano y CABA

La intensidad de las lluvias provocó anegamientos de calles y el ingreso de agua a domicilios y comercios en distintas ciudades del Conurbano y también en varios barrios porteños.

Un colectivo intenta pasar Santa Catalina, Lomas de Zamora en la tormenta. De todos lados llegan noticias del mismo desastre. Largos años de desidia, falta de urbanización y obras hídricas. Todo el conurbano de vuelta bajo el agua. El estado, sus gobiernos son los responsables. pic.twitter.com/2PWlfbPOQk — Guillermo Kane (@guillekane) March 12, 2024

Se inundó Lanús y un vecino aprovechó para nadar. pic.twitter.com/JFv79hl09W — Lucas Morando (@morandolucas) March 12, 2024

Esteban Echeverria ! Temporal en Monte Grande: se cayó el techo de una estación de servicio ubicado en la avenida Boulevard Bs As 99 ocasionando daños y corte del servicio eléctrico en toda la zona . Además de inundarse gran parte del distrito . pic.twitter.com/bOTJjj0ICf — 𝐈𝐯𝐚𝐧𝐚 𝐆𝐢𝐦𝐞𝐧𝐞𝐳 (@Ivisinger1) March 12, 2024

Cómo siempre salieron a hablar de La Matanza, mientras tanto en Av. Roca (Caba) ….. pic.twitter.com/wgpsE75ozK — Luciana Matancera (@LucianaMatance1) March 12, 2024

la trama de la matanza: pic.twitter.com/jEMH9KbaS4 — art deco (@semen_uup) March 12, 2024