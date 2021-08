La Plata: Garro deberá pagar una multa de 842 mil pesos en el marco de los despidos en la Línea 147

El Ministerio de Trabajo intimó a la comuna a pagar la multa en un plazo de 10 días por no comparecer a la instancia de conciliación obligatoria en mayo del año pasado, tras el despido de 47 trabajadores del call Center en pleno aislamiento social por Covid.

Este miércoles se conoció la resolución del Ministerio de Trabajo bonaerense que establece una Multa a la Municipalidad de La Plata por no concurrir a audiencias de conciliación por 842 mil pesos, que deberá ser abonada en un plazo de 10 días hábiles. La sanción se dio en el marco del conflicto iniciado en marzo de 2020 por el despido de 47 trabajadores que se desempeñaban en la atención de la Línea 147.

En ese contexto la cartera laboral había convocado a las partes a una audiencia de conciliación fijada para el 28 de mayo de 2020 a la que el Ejecutivo no compareció. Asimismo, la resolución emitida hoy por la Subsecretaria Administrativa Legal y Técnica del Ministerio de Trabajo establece la sanción al no acatar tampoco la instancia de conciliación obligatoria que retrotrae todo al momento anterior al conflicto.

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales SOEMLP Fesimubo, Gustavo Hernández manifestó que tampoco se cumplió con esta instancia y que los trabajadores no fueron reincorporados. “Los funcionarios de Julio Garro tendrían que haber ido a la reunión para resolver la situación de estos trabajadores, por eso le cobran esta multa”, expresó.

Asimismo, Hernández destacó la modalidad en que se dieron los despidos: “El 20 de marzo de 2020 a la par de que el gobierno nacional decretaba el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia, el Ejecutivo local despidió a 47 trabajadores con el ardid de que no iban a ir a trabajar porque el gremio lo había dicho”. “Eso nunca ocurrió y cuando descubrimos la maniobra hicimos la denuncia ante el Ministerio de Trabajo, porque además regía el decreto que prohibía los despidos y que aún sigue vigente por la crisis sanitaria”, detalló.

En ese sentido agregó que la causa continúa en el fuero laboral y que esta resolución del Ministerio de Trabajo, “sienta un precedente” para continuar el reclamo por la reincorporación de los despedidos: “Por la pandemia y las medidas sanitarias no pudimos continuar con la lucha en la calle pero continuamos desde los administrativo”, dijo.

El secretario General del SOEMLP, explicó además que al conflicto subyace la no aplicación de la Ley 15656 de Paritarias y negociación Colectiva de los municipales en la capital provincial. “El Ejecutivo desconoce la Legislación vigente que prohíbe el destajo y el contrato precario que es la condición en la que se encontraban estos trabajadores”, dijo y señaló: “No se hizo el debido proceso, no se hizo un sumario, se los despidió de un día para el otro y sin oportunidad de mediación, impidiéndoles la entrada”.

“Además la Ley establece que pasados los 12 meses de contratación el trabajador pasa a ser regular, y esto no se cumplió con los trabajadores del 147”, agregó.

“Creo que la pandemia fue una zona de conford para muchos funcionarios, que eligieron hacer las cosas mal, amparados en que el país estaba paralizado, pero ahora que estamos volviendo a la normalidad, o nueva normalidad, creo que es hora de poner puntos sobre las ies, porque estamos hablando de 47 personas que fueron despedidas de un día para el otro, sin mediar ninguna instancia de diálogo, en un momento muy delicado para todos”.

En tanto, luego de la multa interpuesta por la cartera de Trabajo y consultado sobre la continuidad del reclamo, Hernández lamentó que “el afectado por las malas decisiones de los funcionarios fuera el erario público” en tanto ratificó que el expediente sigue abierto: “Vamos a solicitar nuevamente la reunión de conciliación para resolver la situación de estos trabajadores y por las paritarias”, dijo.

Sobre este último punto el dirigente gremial manifestó que el gremio no fue convocado a la última discusión salarial en la que se acordó un 34% de aumento en tres tramos: “Ese aumento acordado con los gremios amigos ya se licuó y además se incumplió: hasta el momento el Ejecutivo abonó la primera cuota del 14%, pero aún no abonó el 10% que se debería haber aplicado este mes y no sabemos qué va a pasar en septiembre con la última cuota”, afirmó.