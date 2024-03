La Plata: femicida mató a una nena de 11 años y luego fue asesinado en “legítima de defensa”

La Subcomisión Femenina de Tiro del Tiro Federal de La Plata organiza una jornada gratuita de capacitación de defensa para mujeres que estén atravesando una situación de violencia. «Que peses 50 kilos y seas chiquita no quiere decir que seas menos», aseguró la instructora responsable.

En diálogo con Todo Provincial, la instructora a cargo de la capacitación, Roxana Sivori, explicó: “Hay mujeres que creen que no pueden defenderse pero en realidad solo deben entrenarse y capacitarse”.

Sivori es especialista en escopeta, custodio vip y única instructora mujer del Tiro Federal de La Plata.

La capacitación tendrá lugar el próximo 30 de marzo de 11 a 16 horas en el Tiro Federal de la plata poligono Berisso.

La instructora explicó que la misma será el marco una “capacitación real y seria, con explicación legal sobre la legítima defensa y los excesos”.

“Yo no les voy a decir que salgan a los tiro, el mensaje es que las herramientas están y pueden ser un arma, un perro entrenado, kung fu o tiro”, expresó Sivori y graficó: «Que peses 50 kilos y seas chiquita no quiere decir que seas menos. No necesitás fuerza, solo herramientas y entrenamiento y tácticas”.

La iniciativa es totalmente gratuita pero está enfocado a quienes están atravesando una situación problemática.

Informes al 1150504444