La Plata: denuncian por violencia laboral al jefe de un centro de salud y acusan al municipio de “protegerlo”

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) acusó al intendente de La Plata, Julio Garro, de “desoír tres denuncias presentadas contra el jefe del Centro de Salud del Mercado Ricardo Vilas por maltrato social y psicológico contra una trabajadora social y dos enfermeras”.

“El intendente Garro no toma medidas y, por ende, encubre y sostiene a un Jefe de Centro de Salud que ya acumula varias denuncias por violencia laboral de tres agentes a su cargo. Se trata de Ricardo Vilas, odontólogo a cargo del Centro de Salud N°15 desde 2019″, señalaron desde el gremio.

Las denuncias contra Vilas son por maltrato social y psicológico contra la trabajadora social, y dos enfermeras del Centro de Salud del Mercado, entre otros agentes. Sin embargom ninguna autoridad municipal ha tomado la decisión de apartar al acusado y desde CICOP aseguran que el mismo tiene “estrecho vínculo con altos funcionarios”.

En el mismo sentido, agregaron que “la propia Directora de Política de Género municipal, lejos de pedir el alejamiento de Vilas de su cargo, propone el pase de lelas víctimas a otro lugar de trabajo, en clara infracción de la Ley de Violencia de género”.

En diálogo con Todo Provincial, Isabel Morano referente de Cicop Municipales La Plata, explicó: “La primera fue una denuncia administrativa del 2019 que nunca fue respondida, ni se realizó el sumario como correspondía. Nunca se tomaron medidas contra el agresor y por el contrario se corrió a la trabajadora a otro centro de salud en perjuicio para su organización cotidiana”.

Y continuó: “Esta violencia siguió pero no todos se atreven a denunciar. Hace 4 meses fue tal la magnitud que las trabajadoras decidieron presentar denuncias penales. El municipio les otorgó licencia por violencia pero al terminar le darán pase a otro centro mientras el agresor seguirá en su puesto”.

Con respecto a los maltratos, Morano detalló que Ricardo Vilas profiere en forma cotidiana “insultos y gritos”, lo que legalmente configura como “maltrato psíquico y social”.

La referente de la CICOP cistionó que el municipio “mire esto con tanta liviandad” y que en los centros de salud no se haya realizado ninguna capacitación de género en el marco de la Ley Micaela. “Este es un centro en el que no logramos que los médicos permanezcan entre los malos salarios y un jefe violento“, cuestionó.

“Se trata de un escándalo que no trasciende y que afecta a personas de bien, trabajadoras, y a sus familias, que no tienen padrinos que las defiendan. De hecho, una de las víctimas tiene a su cargo un nieto que necesita cuidados especiales y el traslado le causaría serios problemas. Todo ello por no tocar al protegido del Municipio“, añadieron desde CICOP.

Finalmente, desde CICOP Municipales de La Plata concluyen que “las víctimas se sienten agraviadas por la falta de sanción y el manejo desigual de este lamentable hecho, que se agrava por suceder al interior de un establecimiento de salud, y al haber agotado todos los canales institucionales sin lograr que tal conducta reciba la sanción que merece”.