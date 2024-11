La Plata comenzó a celebrar su 142° aniversario: la agenda completa

Desde este viernes 15de noviembre, la Municipalidad de La Costa pondrá en marcha la primera etapa del Operativo de Seguridad en la Playa a lo largo de todas las localidades balnearias del partido a con el objetivo de cuidar a los vecinos, vecinas y visitantes.

Con una cobertura de cinco meses ininterrumpidos, se trata del operativo más extenso de Sudamérica en cuanto a su duración, ya que continuará hasta el 15 de abril de 2025, y su extensión es de 96 kilómetros de playa.

En esta primera instancia habrá un total de 68 puestos con más de 120 Guardavidas a lo largo de todas las localidades, en el horario de 10.00 a 18.00.

Por otra parte, se recuerda a la comunidad que deben bañarse siempre en las zonas cubiertas por Guardavidas, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

CÓDIGO DE BANDERA

-Celeste: mar bueno.

-Roja con negro: mar peligroso.

-Amarilla con negro: mar dudoso.

-Roja: prohibido bañarse.

-Blanca: Niño/a perdido/a.

-Negra: evacuación de la playa por probable tormenta eléctrica



CONSEJOS PARA BAÑISTAS

-Respetar las indicaciones de los guardavidas y el código de banderas del estado del mar.

-Nunca internarse en el mar si no hay guardavidas.

-No ingresar al agua durante tormentas eléctricas.

-No aproximarse desde el agua a muelles o zonas rocosas.

-No ingresar al mar en las salidas náuticas.



CONSEJOS ÚTILES PARA LA PLAYA

-No perder de vista a sus hijos en la playa.

-Evitar exponerse prolongadamente al sol y usar protector solar.

-Aplicarse y aplicar a los chicos protector solar media hora antes de salir al sol y renovarlo cada 2 horas.