La nueva generación de candidatos a intendentes tiene su elegido en Pellegrini

Se llama Gastón La Menza y en la actualidad se desempeña como Juez de Faltas. Según fuentes cercanas a la UCR, fue confirmada su precandidatura y con 37 años podría ser de los intendentes más jóvenes de la Provincia.

Las “Asambleas Abiertas” organizadas por la Unión Cívica Radical sirvieron para confirmar los nombres de los precandidatos a intendentes. Con el anuncio del actual mandatario local, Guillermo Luis Pacheco, quien no se presentará por su tercer periodo, se abrió el abanico electoral que trajo escena a los nuevos actores políticos.

La UCR comunicó la decisión final y tras la evaluación de los aspirantes, la Mesa Electoral confirmó los precandidatos que disputarán la interna. Alli cobró fuerza y renombre la figura de Gastón La Menza.

En diálogo con este medio, La Menza se refirió a su lanzamiento: “Desde el primer momento tuve la convicción de presentarme como precandidato y con el paso de las semanas he sentido el apoyo y la confianza de los vecinos. Este ida y vuelta me reconforta y me genera una gran ilusión de cara a la interna partidaria que se va a realizar el miércoles 24 de mayo”, sostuvo.

Y continuó: “Desde mi lugar estoy comprometido con las buenas políticas públicas llevadas a cabo a lo largo de los años por los gobiernos de turno y al mismo tiempo enfocado en resolver las demandas que la comunidad exige. Ojalá sea a través de una participación activa en la gestión. Me estoy brindando al máximo, dedicando mi tiempo a escuchar y armando un gran proyecto para los tiempos que vivimos. Estamos listos para afrontar los desafíos que todo esto implica”.

Por último, el precandidato analizó: “La participación es clave en el fortalecimiento del espacio y en el vínculo con el vecino. En un contexto difícil los actores políticos tenemos que estar cerca en el día a día. Hoy más que nunca tenemos que poner a disposición de la comunidad los alcances de la política, la verdadera política, la que mejora la calidad de vida de los vecinos y brinda herramientas y oportunidades”.

Gastón La Menza es abogado y notario. Se desempeña actualmente como Juez de Faltas en el Municipio de Pellegrini. Fue presidente de la Comisión de Jóvenes Abogados de COLPROBA (Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires) y Premio Joven Profesional Colproba 2019. Desde 2015 participa activamente en la UCR.

ASAMBLEA ABIERTA CON VOTO SECRETO

Recientemente, la UCR dio a conocer el trabajo realizado en el armado de propuestas mediante la dinámica de cuatro dimensiones. Estas fueron: Salud y Seguridad; Estrategia y Producción; Bienes y Servicios y por último Gestión y Administración. Cada área está dirigida por un coordinar que tuvo como objetivo plantear diversos encuentros con vecinos para la creación de una propuesta integral pensando en las demandas y desafíos de la localidad.

El precandidato con más votos será el encargado de capitalizar todos estos encuentros y liderar la propuesta partidaria. El miércoles 24 de mayo se conocerá el nombre a través de una nueva Asamblea Abierto con voto secreto.