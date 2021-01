La Matanza: Vecinos denuncian el grave impacto ambiental que genera una hormigonera en pleno barrio Los Ceibos

Inspectores constataron que Hormibaires SA está habilitada como “comercio” pero funciona como una industria que emana polvo todo el día. Los vecinos de esta empresa ubicada a metros del Hospital de Agudos Simplemente Evita y enfrente de un jardín de infantes, aseguran que no se puede vivir.

El drama de los vecinos de La Matanza comenzó hace unos cuatro meses cuando la empresa hormigonera HORMIBAIRES SA se instaló en pleno corazón del Barrio Los Ceibos, en González Catán. La empresa se encuentra ubicada sobre calle Puerto Argentino al 6250, en plena zona residencial y a metros del Hospital Interzonal de Agudos Simplemente Evita así como del Pozo Matanza Oeste de AYSA González Catán.

Érica Leiva, de la Asociación Civil Sin Fines de lucro “El Principito” dialogó con Todo Provincial sobre el impacto que genera la actividad de esta empresa que debería estar radicada en una zona industrial. Érica es coordinadora del Jardín de Infantes de dicha Asociación que se encuentra justo enfrente de HORMIBAIRES SA y expresó que en estas condiciones se verá afectado el inicio de clases por las condiciones de insalubridad.

“Veíamos que algo se estaba construyendo pero no sabíamos qué porque no tenía el cartel de obra, hasta que empezó a funcionar la hormigonera y nos cambió la vida a todos los vecinos. Tiene apenas un alambrado bajo mientras que del otro lado se levantan las montañas de más de cinco metros de arena, piedra y cemento además de las maquinarias que emanan polvo todo el día”, dijo sobre el inicio de esta problemática que ya lleva cuatro meses.

En este tiempo los vecinos se agruparon y a través de la Asociación Civil comenzaron los reclamos que aún no dieron ningún resultado positivo. En primer lugar lograron reunirse con uno de los socios de HORMIBAIRES SA, Diego Ceraldi.

“Nos dijo que empezaron como pudieron y que de a poco iban a ir resolviendo, lo que no nos pareció correcto porque en el mientras tanto perjudican a los vecinos y además porque no hay manera de contener el polvo que emanan constantemente. Es absolutamente inviable. Tienen que estar en una zona industrial”, dijo .

En ese sentido Érica destacó además que el accionar no solo ocasiona un gran daño ambiental sino que además está afectando la calidad de vida de los vecinos: No se pueden ventilar las casas, los vecinos no pueden estar fuera de sus casas, a los nenes cuando les sueñan la nariz le sacan polvo, tienen irritación en los ojos, todo debido al polvo que emana esta hormigonera en sus horas de funcionamiento, que es todo el dia”, remarcó.

En ese punto manifestó que la empresa inicia sus actividades a las 5am aproximadamente, y que la actividad se extiende hasta 22 o 23 horas: “No tenemos descanso”, dijo al tiempo que agregó otro inconveniente que tiene que ver con los residuos de material que desprenden los camiones al pasar figurando un peligro para los autos y motos que transitan por la zona porque “las piedras vuelan para todos lados”.

“No sabemos si vamos a poder sostener el derecho a la educación”

En ese marco Érica Leiva, a cargo del jardín de Infantes señaló que en este contexto es muy difícil que comiencen las clases: “Es un Jardín de Infantes comunitario, y este año cuando volvamos a la presencialidad no sabemos si vamos a poder sostener el derecho a la educación de los nenes”, dijo y añadió: “Entre las medidas sanitarias que tenemos que tomar se encuentra la ventilación del lugar y no lo podemos hacer. Es decir, no sólo está la problemática de los vecinos sin que también hay chicos que se pueden quedar sin escolaridad”.

La comuna constató que está habilitado como comercio cuando funciona como una industria

Al no prosperar el diálogo con los empresarios de HORMIBAIRES SA, los vecinos luego de varias gestiones lograron que la Defensoría del Pueblo creara un expediente que fue derivado al área de “Industria” del municipio.

“Vino un inspector, le pidieron a la empresa que vuelva a presentar los papeles para la habilitación. También allí se constató que tiene “Habilitación de comercio” cuando claramente funciona como una industria”, clarificó.

En ese sentido los vecinos coinciden en que debería estar localizada en cualquiera de los Parques Industriales del distrito: “En la zona tenemos dos parques industriales, uno en Ruta 21 y otro en km 42, zonas donde estos tipos de pantas tendrían que estar y no las ubican porque tienen otro costo, los sabemos y las medidas que tienen que cumplir para poder abrirlas son mucho más rigurosas”, resaltó.

“Tenemos vecinos que llevan más de más de treinta años viviendo aquí, que hoy no son dueños de sus vidas, de su libertad de sacar a sus hijos a jugar a fuera. Tenemos el Hospital que es Interzonal y que debería estar limpio y los pacientes nos cuentan que esta todo lleno de polvo, tenemos un poso de AYSA a pocos metros. La hormigonera vino se plantó y no miró a quienes afectaba.”, subrayo.

“Eso nos genera mucha impotencia porque tenemos que cambiar nuestra forma de vida. Hoy nuestras casas si la queremos vender no valen lo que valían antes, nadie va a querer comprar una casa que está todo el tiempo tapada de polvo”, agregó.

En cuanto al Hospital Interzonal “Simplemente Evita”, preparado para asistir a unos dos millones y medio de bonaerenses, Érica explicó que están tratando de comunicare con la directora para que se sume al reclamo”. “Hablamos con personas que trabajan ahí y que también son vecinos de la zona así como los pacientes, nos dicen que está lleno de polvo todo el tiempo”. “Necesitamos que esto se revierta y una solución urgente porque estamos hablando de la calidad de vida de mucha gente”, resaltó.

Finalmente, consultada sobre la continuidad del reclamo, sostuvo que los vecinos a través de la Asociación Civil se encuentran canalizando el reclamo por la vía institucional ante de la Defensoría, pero no descartan una demanda civil en caso del que problema se prolongue el tiempo. “Para nosotros que somos una Asociación Civil sin fines de lucro es muy difícil afrontar los costos pero ya lo hemos hablado con los vecinos y no descartamos accionar legalmente porque esto es insostenible”, expresó.