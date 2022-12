Jorge Ríos, el jubilado “justiciero” de Quilmes que mató a un delincuente, finalmente irá a juicio en junio de 2023. Por su parte, Martín Salto, miembro de la banda que lo atacó, salió de prisión tras cumplir dos tercios de su pena.

Los hechos se dieron el 17 de julio de 2020, cuando cinco ladrones ingresaron a robar a la vivienda de Jorge Ríos, en Quilmes Oeste. Mientras dormía, el herrero jubilado fue golpeado e intimidado con un destornillador por los asaltantes. Sin embargo, los delincuentes no pudieron lograr su objetivo, porque el dueño de casa extrajo una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros y les efectuó varios disparos con los que los hizo huir.

A continuación, Ríos los siguió y uno de los ladrones, Franco Martín Moreyra, tras ser baleado, fue golpeado y rematado en la calle por el herrero, según la acusación de la Justicia. Días después, la justicia y la Policía lograron atrapar al resto de la banda.

Ríos quedó imputado por el delito de “homicidio agravado” por el fiscal a cargo del caso, Ariel Rivas, titular de la UFI N°1 de Quilmes. En un principio, fue alojado en un calabozo, pero al poco tiempo le otorgaron la libertad.

Ahora, el Tribunal Oral Criminal N°18 finalmente dio fecha para el juicio por jurados contra el vecino: será a partir del 6 de junio de 2023. El imputado será representado por Fernando Soto, mismo abogado que defendiera en su momento al policía Luis Chocobar.

Jubilado “justiciero” de Quilmes: liberaron a uno de los delincuentes

El 31 de octubre pasado, el Tribunal Oral Criminal N°5 ordenó la libertad condicional de Martín Ariel Salto, que había sido condenado a tres años y cuatro meses por tentativa de hurto agravado y a quien la fiscalía no le imputó las lesiones de Ríos.

Salto salió en libertad de la Unidad N°24 de Florencio Varela bajo caución juratoria tras haber cumplido dos tercios de su condena.

Ante esto, el abogado de Ríos solicitó una perimetral para que Salto no pudiera acercarse al domicilio del jubilado a menos de 500 metros, lo mismo a la familia, que fue concedida. No se hizo presentación alguna tras la notificación de la excarcelación al particular damnificado.

Así había quedado el jubilado tras el ataque