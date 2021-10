Cuál es la “justa” que mencionó Martín Guzmán según la cual Juntos por el Cambio “no podría ganar ninguna elección más”

El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, cargó duramente con la “derecha” a la que acusó de mantener una “postura anti argentina”. Además, habló de una alianza de Juntos por el Cambio con sectores nacionales e internacionales que el macrismo intenta mantener solapada porque si no “no podrían ganar más una elección”.

Durante la entrevista, el titular de la cartera de hacienda que está llevando a cabo la negociación para refinanciar la deuda tomada por el gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó duras críticas contra la oposición.

La “justa” de la que habló Guzmán sobre Juntos por el Cambio

“Siempre hay sectores jugando política. Está claro que en Argentina hay conflicto estructural de intereses. Juntos por el Cambio formó básicamente una alianza con parte del poder económico en la Argentina y también con el establishment financiero, con el poder financiero internacional. Fue una alianza que fue en contra de los intereses del pueblo”, aseveró el ministro.

Y añadió: “Eso es lo que motiva a gente como a mí, es mi caso, a dar todo para cuidar a la Argentina, porque eso es antiargentina, la posición que mantienen dirigentes claves de Juntos por el Cambio. Hoy la escuchaba a la ex gobernadora Vidal, por ejemplo, o al ex presidente: es una posición antisoberanía, antiargentina, en contra de los intereses de la Patria”.

“Juntos por el Cambio desde la alianza de construcción de poder que formó, lo que hizo con el FMI no fue un error, fue una elección, al igual que usar 21 mil millones de dólares para pagar deuda insostenible a tenedores privados en moneda extranjera que después nosotros reestructuramos. Usar 23 mil millones para financiar la salida de capitales también fue una elección. Esas decisiones tienen que ver con su verdadera alianza que no es con el pueblo argentino”, apuntó el ministro.

Guzmán anticipó la reacción de dirigentes de JxC ante sus palabras al advertir: “Cuando a la derecha le tiramos la justa, de inmediato sacan a sus perros a ladrar, porque si se entendiera de qué se trata esto, no podrían ganar ninguna elección”.

Qué pasa con el dólar

Sobre la disparada del dólar blue, el ministro aseguró: “Estamos viendo una cuestión comunicacional en la que se alienta una expectativa de devaluación. Pero Argentina viene aumentando exportaciones, el Banco Central acumuló dólares y no tenemos grandes pagos de deuda porque se acordó con el sector privado”, y graficó: “Ni el mercado anticipa un salto devaluatorio porque el dólar futuro se negocia a 107 0 108 pesos para fin de año, solo un poco superior al presupuestado”

Sobre la inflación aseguró que “hay que entender que tiene múltiples causas”, por un lado la productiva “falta de dinamismo del sector productivo para generar divisas” y el Estado tiene “menos instrumentos” porque “no puede contar con más crédito por lo que se hizo en 2018 y 2019”.

“Que baje la inflación no es una tarea del gobierno, sino colectiva. El sector privado debe participar. Los acuerdos de precios son un instrumento que estamos usando no es suficiente para nada. Si unos pocos no quieren colaborar el Estado no se puede quedar de brazos cruzados”, aseguró Guzmán.