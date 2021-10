Kress: presente y futuro del freestyle argentino

El MC olavarriense dialogó en la nueva sección denominada “Entre Freestyles” con Todo Provincial en una entrevista con grandes momentos. Sus comienzos en las batallas, el ascenso y su destino como competidor.

Kress es un rapero oriundo de Olavarría. Recorre el país en busca de competencias que le permitan desarrollarse como freestyler y ascender a la FMS, máxima categoría nacional. Su modelo a seguir es el español Chuty y su anhelo llegar a lo más alto del circuito.

Por: Tomas Cruz

¿Cuánto hace que conocés el freestyle?

Kress: Lo conocí en unas vacaciones en Tandil en 2015. Fui a un evento con una amiga para acompañarla y me fascinó. Estaba Cacha, de Host estaba kódigo, de jurado Arkano, Kaiser y Sony.

Un A Cara de Perro que ganó Signer. Más adelante fui a ver una competencia en Lobería que organizaba Cacha y me crucé con Signer. Me dijo: “vos rapeás?” Le dije que no. Me agarró el hombro y me dijo: “tenés que rapear. Volvé a tu casa, poné la primera pista que encuentres en youtube y ponete a rapear, más adelante nos vamos a ver”.

¿Cómo te fue en tus comienzos?

Kress: Soy muy exigente conmigo mismo. En mis recuerdos, al principio era un desastre. A los dos meses competí en Olavarría, estaba lleno de gente. La pasé bastante mal. Había rapeado un poco pero de ahí a que me saliera bien era otra cosa, nunca había agarrado un micrófono en mi vida.

¿Cuál es tu objetivo como freestyler?

Kress: Mi objetivo es llegar a FMS y las grandes competencias. Hoy estoy entrenando con Larrix, el nuevo ascendido, dos o tres días a la semana. La verdad que me gusta más la práctica mano a mano. Donde más cómodo me siento es con estímulos.

El formato me viene de diez, soy de las referencias, el doble sentido, y este último tiempo estoy trabajando más la parte libre, la dirección de los 4×4, ir directo contra el rival, que es lo que en Argentina más se valora, ahora le agarré el gustito a eso y me encanta.

“Si estoy triste rapeo sobre cómo me siento, me analizo rapeando”

¿Apostás todo por el freestyle como futuro de vida?

Kress: Lo mío es el freestyle. A futuro tengo cosas pensadas pero primero quiero que se concrete esto. Hace muy poco que se puede vivir del freestyle.

En España ya hace unos años se da que los competidores son como deportistas para marcas, para empresas y para las mismas competiciones. En Argentina esto es más reciente y todavía cuesta pero se está llevando a cabo. En FMS se ofrece un sueldo mensual, eso es un montón.

View this post on Instagram Una publicación compartida por Todo Provincial (@todoprovincial)

¿Entrenás para eso?

Kress: Entreno desde principios del año pasado. Lo hacíamos con Mecha, Zaina, Wolf, Katra, Dybukk. Después el grupo se desarmó un poco porque algunos ascendieron y otros siguieron por su camino.

“Tener conocimientos te da muchas salidas y puertas argumentales que te ayudan un montón”

¿Se vive como una contradicción el hecho de entrenar para rapear?

Kress: Hay controversia respecto a eso pero recuerdo unas palabras de Azcino que me hicieron reflexionar. En una entrevista dijo: “el freestyle para mí es un arte, me salvó la vida, lo uso como un método de expresión y me hizo conocer un mundo distinto, crecer como persona. Pero al entrar en una competición estás aceptando reglas, estímulos, estás comparándote con otro”.

Yo creo que en el día a día mi freestyle es un arte, cuando yo quiero expresar lo que siento, cuando estoy con amigos rapeando, cuando estoy en un cypher, rapeo mucho para mí mismo. Si estoy triste rapeo sobre cómo me siento, me analizo rapeando.

Esos momentos son una expresión artística, pero a la hora de entrar a una competencia y medirte contra otro vas a ser bastante más deportivo. Como están las cosas hoy mundialmente lleva a que todos tengan que entrenar.

Esto me lo planteé hace un par de años cuando escuché a Chuty decir que aprendía cosas externas al freestyle para que le vaya mejor en el freestyle.

Entendí que está buenísima la idea de culturizarse por uno mismo y además te da un montón de herramientas, tener conocimientos te da muchas salidas y puertas argumentales que te ayudan un montón.

¿Piensan algunas rimas los competidores antes de las batallas?

Kress: No me gusta usar rimas recicladas ni usar ideas, me gusta que todo sea en el momento por eso intento enfocarme en lo que me está diciendo el rival para responderle.

Intento agarrar conceptos para focalizarlos en el otro y hacer algo en relación al otro, para que no sea genérico. Pero sería muy hipócrita decir que no se te ocurre nada antes de una competencia.

Por orgullo, un montón de competidores te van a decir que no, pero si nos sinceramos y hablamos con el corazón, la realidad es que siempre se viene algo a la mente.

¿Te pusiste como meta ascender este año?

Kress: Este ascenso es complicado porque anunciaron que va a durar dos años. Creo que sería matarme emocionalmente proponerme ascender actualmente.

El ascenso es difícil, lo viví el año pasado, son muchos eventos seguidos, hubo momentos en donde teníamos tres por fin de semana. Necesitás invertir un montón en viajes, mucho stress.

Yo soy de Olavarría y tengo eventos en Mar del Plata, Buenos Aires y no me conviene ir y venir por lo económico, entonces tengo que quedarme a dormir en los lugares a donde voy. A veces paso un mes afuera de mi casa.

Está el factor económico, el factor emocional, querer volver a tu casa y ver a tu familia. Este año decidí ponerme como meta entrar a todas las nacionales, que me vaya bien si se puede, salir campeón nacional de uno o varios eventos, y si las cosas se van dando por consecuencia me va a terminar yendo bien en el ascenso.

Pero no me estoy preocupando por eso. El otro día me enteré que estoy entre los veinte primeros pero no me estoy quemando la cabeza con eso, no sé ni cuántos puntos tengo, quiero viajar a todos lados donde pueda, dar el mejor papel posible y hacer la carrera por ahí.

¿Quién es tu modelo a seguir?

Kress: Yo soy muy fanático de Chuty, siempre me pareció un adelantado, es mi modelo a seguir. Me he intentado resistir o buscar algún cambio pero siempre vuelvo a él, es el que más me atrae, y yo como competidor busco parecerme a eso.