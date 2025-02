Kicillof sobre el caso Kim Gómez: “Hay que discutir la aplicación de la Justicia”

Durante una conferencia de prensa en el Partido de La Costa, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se refirió al crimen de Kim Gómez en La Plata y pidió enfocarse en la actuación de la justicia y la aplicación de las leyes.

“Son días tristes. El hecho trágico y espantoso que ocurrió en la capital de la Provincia nos tiene conmovidos y con tristeza. La primera respuesta es el acompañamiento del Estado: desde el primer momento nos dedicamos a apresar a los delincuentes, y los equipos de Justicia y Seguridad acompañan a las familias en su dolor”, aseguró Kicillof.

Y planteó: “Hablo de hechos y realidades. En este asesinato el principal responsable tiene 17 años, no es un tema de la ley penal juvenil de edad de imputabilidad porque desde los 16 años se pueden aplicar penas. Estamos dispuestos a discutir y mejorar estas leyes que son nacionales. Aún teniendo la mejor ley, el problema es si se aplica mal o no se aplica. Hay que discutir la aplicación de la Justicia, uno espera rigor y que se castigue a los responsables y queremos que se haga justicia, que es lo que piden las familias”.

El gobernador también apuntó contra Javier Milei por utilizar los hechos de inseguridad con fines electoralistas. “Algunos usan esto para ganar un voto y lucrar con el dolor, viendo si pueden sacar ventaja, pero se traspasaron todos los límites. Son miserables y lamentables. Yo continúo acompañando a quienes sufren y buscando justicia, que es lo que necesitamos junto a las familias. No todo vale por un voto, hay límites. Nunca me encontrarán tratando de lucrar”, reprochó.

Y denunció: “Desde el gobierno nacional nos robaron 750 mil millones de pesos del fondo de seguridad. Ese mismo fondo contribuyó a que compremos patrulleros en su momento, porque su reglamentación estaba aprobada en el presupuesto que Milei prorrogó pero que no cumple. Invertimos en seguridad pero con menos recursos es más difícil”.

“Milei no invirtió en seguridad, no hacen cosas reales que cambien la situación como sí hicimos nosotros. No me saco responsabilidad, digo que trabajamos seriamente. Cuando fue el ya olvidado Pacto de Mayo invité a Milei a trabajar en una agenda conjunta, lo repetí el 31 de enero. Por tercera vez le digo al presidente de la Nación que lo invito adonde me diga para trabajar con seriedad con nuestros equipos de seguridad, para mejorarle un poco la vida a nuestro pueblo. Tengo una responsabilidad sobre 17 millones de bonaerenses, la asumo y pongo la cara, pero espero lo mismo del Presidente, no en Estados Unidos, acá, trabajando por la seguridad de Argentina”, concluyó.