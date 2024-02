Kicillof saludó la rebelión patagónica: “Todas las provincias estamos siendo sometidas a esta extorsión”

En el primer encuentro anual, los representantes de todas las provincias sentaron posición en defensa del Fondo Compensador del Interior. La jornada estuvo liderada por el Ministerio de Transporte, que conduce Jorge D’Onofrio.

El Ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, inauguró en La Plata la Asamblea Plenaria Edición 2024 del Comité Federal de Transporte (COFETRA) que tuvo como eje central la eliminación del Fondo Compensador del Interior por parte del tandem Javier Milei y Luis Caputo

“El Estado no puede estar ausente en el Transporte porque es una variable tan importante como lo es su presencia en la salud, la educación, la Justicia o la seguridad”, expresó D’Onofrio.

“Queremos solucionarle la vida a los vecinos, que el ajuste no lo paguen solamente quienes tienen la necesidad de usar el transporte público de pasajeros», subrayó el ministro bonaerense que adelantó que en caso de no obtener respuesta administrativa de Nación, la Provincia recurrirá a la Justicia por el Fondo Compensador.

“Más allá de la confrontación o de lo que se diga mediáticamente, debemos encontrar los canales de diálogo suficientes y hacer entender que lo que se hizo no es correcto, no es justo y no es legal tampoco”, concluyó D’Onofrio en la Asamblea.