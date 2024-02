Kicillof reúne a la “comunidad organizada” para sobrevivir a Milei

El gobernador Axel Kicillof entregó cuatro ambulancias nuevas en Lanús y volvió a referirse al proyecto de crear una empresa de emergencias médicas con mayoría estatal para recuperar costos y financiar a los municipios. El SAME implementado por Vidal incluyó fondos por tan solo tres años y ahora el sistema está enteramente a cargo de los municipios.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta mañana el lanzamiento del nuevo Sistema de Emergencias de Lanús, en el Centro de Atención Primaria de la Salud “Nueva Gerli”. Además, se realizó la firma del convenio de adhesión del municipio al Programa Qunita y se entregaron cuatro ambulancias de alta complejidad.

El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, aprovechó la ocasión para referise al proyecto envíado a la Legislatura para crear una Empresa bonaerense de Emergencias en Salud que tendría la forma jurídica de una sociedad anónima con mayoría del Estado.

“Estamos trabajando para poder implementar un sistema integrado de emergencias que involucre a los municipios, a la Provincia y también al sistema de seguridad social; y que nos permita realizar una atención más eficiente y articulada”, planteó Kreplak.

El proyecto que el oficialismo buscará tratar ni bien se reanuden las sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense busca “unificar, coordinar y mejorar el recupero de costos de todo el sistema de emergencias de los municipios y de la provincia”.

La "Empresa bonaerense de emergencias en salud" busca mejorar el sistema de emergencia de toda la provincia. Una solución en término de inversión , calidad, integración y sostenibilidad ayudando a mejorar los estándares de calidad y el financiamiento a la emergencia en salud pic.twitter.com/S5HZwPN19G — Nicolás Kreplak (@nkreplak) February 2, 2024

Actualmente el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) está a cargo completamente de los municipios ya que su implementación por el gobierno de María Eugenia Vidal se produjo a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con financiamiento total durante el primer año, 75% el segundo, 25% el tercero y luego nada.

Desde el gobierno bonaerense argumentan que la creación de una empresa permitiría una administración centralizada del sistema, generando nuevos convenios entre el Ministerio de Salud, los municipios y e el sistema de salud privado para desarrollar un modelo de gestión sanitaria y financiera que garantice la sustentabilidad.

“Todos los municipios nos decían: qué hago con esto, necesito que me paguen el SAME”, aseguró Kreplak a El Cohete a la Luna y agregó: “De ahí surge la idea de la empresa de emergencias. Porque el SAME no era un modelo de atención de emergencia unificado, algo que se propone con este proyecto. Además, porque el 85% de lo que se gasta en salud se podría recuperar, porque toda la accidentología tiene seguro de vehículo, casi todos los que tienen accidentes de tránsito tienen obra social también”.