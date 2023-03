Kicillof relanzó Conectar Igualdad en la Provincia y citó una canción de WOS: “Sin oportunidades esa mierda no funciona”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó en Berazategui el acto de presentación del programa “Conectar Igualdad Bonaerense” que entregará cerca de 300 mil computadoras personales a estudiantes que cursan el último año del nivel secundario. En su discurso, Kicillof criticó el discurso de la meritocracia y citó la letra de la canción “Canguro” de WOS.

Fue en el anexo del Centro de Actividades “Roberto De Vicenzo”, junto a la vicegobernadora Verónica Magario; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el vicejefe de Gabinete, Juan Pablo de Jesús; y el intendente Juan José Mussi.

“Este programa parte de la concepción de que, más allá de la voluntad y el esfuerzo de cada uno, es muy importante que todos y todas cuenten con una sociedad que les brinde oportunidades”, expresó Kicillof y agregó: “Es allí donde aparece un Estado presente que permite que tengan un futuro mejor y con muchas más posibilidades”.

Al hablarle a 290 estudiantes de 11 escuelas de Berazategui Kicillof aseguró: “Tiene que haber una sociedad que de oportunidades. Yo tengo dos hijos chicos que escuchan a WOS y tiene una frase que me encanta: ‘no hables de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona'”.

“Tiene razón, si en una carrera uno parte 100 metros adelante es muy probable que gane por más que el de atrás se esfuerce y transpire”, comparó y agregó: “Me cansa que el discurso que bajan es que todos los políticos son iguales, que el Estado no sirve para nada y que sólo depende del sacrificio y el mérito individual”.

Al lanzar el programa, Kicillof recordó que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se distribuyeron 5,5 millones de netbook pero reprochó que “esa política fue interrumpida por quienes además decían que en la provincia de Buenos Aires había demasiadas universidades”.

“Nosotros pensamos distinto: nuestro objetivo es que todos los estudiantes accedan a sus computadoras y vamos a seguir trabajando para que la educación pública y gratuita alcance a todos y todas”, añadió.

A partir de la articulación entre la Jefatura de Gabinete y la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), esta entrega de computadoras alcanzó a 290 alumnos y alumnas de 11 escuelas de Berazategui, en tanto que en los próximos días se sumarán 50 en otros tres establecimientos.

“Volvemos a implementar este programa porque tenemos confianza en las pibas y los pibes bonaerenses y queremos reconocer todo el esfuerzo que hacen con una herramienta que promueve la igualdad de oportunidades”, sostuvo Sileoni, al tiempo que enfatizó que “es el resultado de un Estado presente que los reconoce y que les brinda un instrumento que será muy importante también para su futuro y el de sus familias”.

En tanto, De Jesús explicó que “estas computadoras forman parte de un ambicioso plan para reducir la brecha digital, garantizar el acceso al conocimiento y terminar con las desigualdades. Es un derecho de los chicos y las chicas, que podrán aprovecharlas al máximo como una herramienta para estudiar y entretenerse”.

Anteriormente, en la provincia ya se facilitaron más de 248 mil dispositivos a estudiantes secundarios como consecuencia del trabajo conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación. Asimismo, esta política se complementa con el programa Escuelas Conectadas, que está llevando conectividad de banda ancha a 5.500 escuelas de la provincia.

Por su parte, el intendente Mussi remarcó: “La educación pública de Berazategui ha tenido, en estos últimos tres años, cambios fundamentales que son valorados por toda la comunidad educativa: se han invertido más de mil millones de pesos para el mejoramiento de las escuelas”. “Estas netbooks son una herramienta fundamental que van a estar al alcance de todos y todas porque hay un Gobierno provincial que piensa en los jóvenes y no los deja solos”, dijo.

Durante el acto, Sileoni entregó al intendente Mussi la resolución que prevé la creación del Centro de Educación Física N°194 en la localidad de El Pato, que será el segundo de estas características en el municipio.

Por último, Kicillof resaltó que “estas notebooks van a servir para que nadie se quede atrás: lo que realmente nos hace libres es contar con educación pública y un Estado que garantice que se cumplan nuestros derechos”.

Estuvieron presentes el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; el jefe de Gabinete de la Dirección General de Cultura y Educación, Pablo Urquiza; y la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi.