Kicillof: “La provincia de Buenos Aires quiere ser protagonista del boom petrolero de la Argentina”

El intendente de Trenque Lauquen y ex candidato a vicegobernador bonaerense de Juntos por el Cambio, Miguel Fernández, criticó la «decisión unilateral» de Bullrich y Petri de acompañar a Javier Milei en el balotaje, aseguró que «los votos son de la gente» y aseguró: “A mi me molesta Milei y me molesta Massa”. Además, llamó a «mantener unido Juntos por el Cambio» con «quienes se quieran quedar».

Luego de la derrota electoral de JxC, Miguel Fernández diálogo con Todo Provincial y aseguró: «La elección nacional fue mala, no logramos el objetivo de máxima y además salimos terceros. Nadie puede estar satisfecho, hubo una caída importante de votos entre las PASO y las Generales».

«La elección provincial fue parecida, lo que confirma que esta elección se definía en el plano nacional y que los gobernadores no influyeron decididamente en el resultado general», consideró el intendente de Trenque Lauquen y amplió: «A nivel local hubo caídas en la boleta de los intendentes pero no con tanta intensidad».

Sobre los motivos de la derrota de JxC, Fernández opinó: «La campaña no tuvo la intensidad que requería, hubo poco recursos económicos «, y que además muchos votos «migraron de Bullrich a Milei».

En ese sentido, consideró que “con el diario del lunes” hubiera sido “mucho mejor haber construido un liderazgo bien definido desde el 2021 y tener un sólo candidato” porque si bien las PASO “pueden ser saludables” a veces “la gente no las entiende y favorecie la aparición de un emergente de Milei que atrajo a votantes que antes eran nuestros”.

La decisión de Bullrich y el futuro de Juntos por el Cambio

En cuanto al acuerdo entre Bullrich y Milei con el impulso de Mauricio Macri detrás, Miguel Fernández reprochó: “Fue una decisión unilateral que me tomó por sorpresa. La noche anterior se reunieron Macri y Milei”.

Sin embargo, el presidente del Foro de Intendentes Radicales de la provincia aseguró que “Juntos por el Cambio sigue unido más allá de que dirigentes puntuales hayan tomado una decisión individual, no órganica, que explica en parte porque nos fue así en las elecciones”.

“Lo inteligente es mantener a JxC unido con quienes se quieren quedar adentro. El comunicado del Comité Nacional de la UCR fue contundente y refleja lo que la mayoría pensamos en cuanto al rol que nos asigna la sociedad”, agregó.

Los argentinos votaron, y son los únicos dueños de los votos. Ningún dirigente lo es. Cada uno de ellos decidira en el balotaje por su preferencia.

La UCR no apoyará a ninguno de los dos candidatos. pic.twitter.com/Hbd0De55og — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) October 25, 2023

En cuanto al balotaje, Fernández señaló: “Los votos son de la gente no de los dirigentes, darle instrucciones a los votantes está lejos de lo que sucede luego en la realidad. La gente votará a favor o en contra de, según le parezca”.

En terminos personales aseguró: “Me molesta Milei y también me molesta Massa”, y planteó: “De Javier Milei sigo pensando lo mismo pero eso no quiero decir que apoye a Massa con quien tengo enormes reservas y muchas cuestiones que me alejan”.

En cuanto a la gestión, el intendente expresó que contuarán “en diálogo con Kicillof porque seguimos gobernando y los problemas siguen estando”, entre los que menciono “las deudas del IOMA, IPS, certificados, retraso en los pagos y desactualización en los valores de las obras”, entre otros.

Miguel Fernández: “Milei es más disruptivo que Bolsonaro, Trump y Vox”

“No se que pasará en el balotaje, la sociedad está fragmentada y habrá mucho voto anti. Hay mucha gente atrapada en un dilema casi existencial”, consideró Fernández y agregó: “Tenemos 20 días para resolver el voto a nivel individual, creo que los dirigentes deben ser cautos en hacer política para conducir a los adherentes de su espacio”.

Para el dirigente radical este será un balotaje “diferente” al de Scioli y Macri en 2015 porque se enfrentan candidatos “más antagónicos”.

“Es impensado que un ministro de Economía con esta inflación sea elegido presidente. Visto de afuera parece imposible. Lo mismo sucede con Milei; ni Bolsonaro, ni Trump, ni Vox tienen un discurso tan disruptivo, esto pasa solo en Argentina”, opinó.

Sobre la convocatoria de Sergio Massa al radicalismo, Fernández consideró: “La unidad nacional no se puede conseguir con reparto de cargos, se debe resolver en el Congreso”.

“La gente nos puso en la tribuna, nos tocará ese rol. Debemos ser responsables”, concluyó.