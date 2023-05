“Kicillof presidente, Massa gobernador”: la posible fórmula planteada por un intendente muy valorado en el interior

El intendente de Adolfo Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, habló con Todo Provincial RADIO sobre el panorama electoral y los desafíos del peronismo de cara a lo que viene. “No tengo dudas que ganaremos las elecciones”, dijo el jefe comunal.

Cada vez que analiza la realidad política y económica del país, Marcelo Santillán hace foco en el creciente peso del centralismo porteño. Por eso asegura que el próximo gobierno debería “instalar un gran debate para reformar las constituciones provinciales y la nacional para ir a un sistema federal en serio”.

“Con el gobierno de Macri y la pandemia se profundizó el unitarismo. En una época este problema se limitaba con el consejo electoral pero luego se agravó con el voto directo del presidente”, aseguró el dirigente peronista y agregó: “La conflucencia de la concentración económica, los medios hegemónicos y el 2% del territorio del país con mayoría de población logra poner a los presidentes. El problema de la Argentina pasa por ahí”.

El dirigente aseguró que actualmente “hay una puja económica pasar por poner el presidente y manejar el sistema financiero”, y planteó que Cristina es la única que propone “alineación de precios y salarios que se lograría solo con una reforma del sistema financiero y la redistribución de las riquezas”.

Marcelo Santillán también cuestionó la agenda mediática hegemónica que logra instalar problemáticas propias del AMBA en lugares donde la realidad es totalmente distitna. “En nuestro distrito no tenemos hechos de inseguridad, puede haber algún robo menor, pero cuando le preguntan a la gente los principales problemas mencionan el poder adquisitivo del salario y la inseguridad. Acá dejamos la casa abierta y la bicicleta afuera pero las problemáticas las instalan los medios de Capital Federal“, señaló.

Marcelo Santillán: “Estoy convencido que en nuestro frente no debe haber PASO”

Sobre la estrategia electoral, el intendente de Gonzales Chaves aseguró: “Estoy convencido que en nuestro frente no debe haber PASO, yo pregono por la lista de unidad. Debe haber consensos tanto en la lista como en el proyecto en base a 3 o 4 puntos centrales que fueron planteados claramente por la vicepresidenta”.

Sobre una eventual candidatura del gobernador Axel Kicillof a la presidencia, Santillán opinó: “Axel siempre tuvo un discurso de presidente, siempre le preocuparon las cuestiones geopolíticas, tiene muy clara las relaciones exteriores del país y es un economista que supo llevar el país a buen término”.

Y remarcó: “No tengo dudas que es un dirigente muy preparado para estar en la Presidencia y ha demostrado en la provincia que tiene la sensibilidad social que el peronismo necesita. Me parece muy preparado para discutir cuestiones ideológicas. Sería un buen presidente”.

En caso de que ese salto se produzca, Santillán no ve como un problema la necesidad de llenar el lugar vacante que quedaría para la gobernación de la provincia de Buenos Aires. “Hay personas muy preparadas, intendentes que han hecho muy buenos trabajos en distritos muy grandes como Martín Insaurralde, Jorge Ferraresi, Verónica Magario o el propio Sergio Massa. Si algo nos sobra en el peronismo son candidatos para la provincia, todos con muchísima experiencia y sensibilidad social”.

“No tengo dudas que el peronismo ganará las elecciones”

El dirigente peronista aseguró que si gana la derecha “habrá reacciones del pueblo porque no habrá soluciones” y que el peronismo “estará al frente dando batallas, siempre con los mecanismos establecidos en el sistema democrático”.

De todos modos, Santillán aseguró: “No tengo dudas que el peronismo y el frente que se arme ganará las elecciones a nivel nacional y provincial. Al momento de votar la gente piensa y, si bien no hicimos lo que queríamos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, es muy claro que la gestión de Alberto fue muy superior a la de Macri”.

“Macri agarró al país, las empresas y los ciudadanos desendeudados. No tuvo la guerra internacional ni la pandemia. No son excusas pero la economía estuvo parada y la OMS reconoció a Argentina como uno de los países que mejor manejó la pandemia. Al momento de votar todo esto va a primar“, analizó y concluyó: “Cristina dijo que no será candidata pero sigue siendo la líder de nuestro movimiento y si seguimos sus consejos no tengo dudas que llevaremos el país a buen puerto”.