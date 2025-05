Kicillof pone en marcha la campaña con un gran plenario de MDF en La Plata

El ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, lanzó duras críticas contra el Gobierno nacional por el profundo deterioro del sector pesquero, en especial por la crisis que atraviesa la zafra de langostino, una de las más relevantes del país. A su vez, anunció una propuesta impulsada por la provincia para intentar revertir el panorama crítico.

“La pesca está siendo atacada desde los primeros días del gobierno de Milei”, sentenció Rodríguez. Y agregó: “Milei está llevando al abismo al sector pesquero”. El ministro bonaerense atribuyó el colapso de la reciente convocatoria para realizar la prospección de langostino en aguas nacionales —instancia clave previa a la apertura de la temporada— a la combinación de aumento de impuestos, falta de respuesta estatal y una política económica que asfixia a los sectores productivos.

El ajuste nacional hunde a la industria pesquera

El sector pesquero argentino procesa anualmente 793.000 toneladas de productos, genera 46.000 empleos directos y exporta a más de 100 mercados internacionales, representando casi 2.000 millones de dólares en divisas. Sin embargo, la política económica del Gobierno nacional amenaza con poner en jaque su continuidad. El aumento de los Derechos Únicos de Extracción (DUE) fue del 234% en términos reales, con picos como 509% en el calamar, 174% en la merluza hubbsi y 80% en el langostino.

“El combo de dólar atrasado más suba del DUE es letal para el sector”, denunció Rodríguez. Y recordó que, pese a los reclamos de la provincia, la administración de Milei se negó a revertir las subas, lo que derivó en la falta de inscripción de buques para realizar la prospección y paralizó el inicio de la temporada.

Propuesta bonaerense para reactivar la zafra

Frente al fracaso de la convocatoria original, la Provincia de Buenos Aires presentó una alternativa en el seno del Consejo Federal Pesquero, que fue aprobada por unanimidad. En lugar de sortear los buques para la prospección, se habilitó un sistema de inscripción directa por zona, con observadores a bordo, para avanzar rápidamente con la etapa previa a la zafra.

“Una vez realizada la prospección —que dura a lo sumo 72 horas— y con los primeros datos disponibles, ya se podría iniciar la zafra en aguas nacionales, dentro del área de veda permanente de juveniles de merluza”, explicó Rodríguez.

La propuesta fue bien recibida por las autoridades nacionales, que ahora tendrán la facultad de habilitar la prospección en cada una de las cuatro zonas delimitadas por el INIDEP, luego de que la anterior convocatoria quedara completamente desierta.

Rodríguez: “El Gobierno de Milei no escucha al sector”

El ministro recordó que la Provincia de Buenos Aires fue la única que votó en contra del nuevo esquema de DUE impuesto a finales de 2024. “El Gobierno de Milei no escucha al sector. No le interesan los puertos, ni las rutas, ni las obras públicas. No entiende la lógica productiva de la pesca ni lo que representa para miles de familias”, disparó Rodríguez.

También destacó la resistencia del sector pesquero frente a los intentos del Gobierno nacional de reformar la Ley Federal de Pesca mediante licitaciones internacionales, una maniobra impulsada por Federico Sturzenegger en el marco de la fallida Ley Bases. En ese sentido, consideró clave la recuotificación por 15 años de la merluza, aunque advirtió: “Fue una medida defensiva ante el ataque del Gobierno, que incluso demoró la asignación de cuotas más allá de todo límite razonable, generando un colapso en la previsibilidad del sector”.

Por último, Rodríguez advirtió que el fracaso de la prospección de langostino es un hecho inédito y que la incertidumbre crece en los puertos, con los barcos amarrados y miles de familias esperando una respuesta. “Mientras el Gobierno insiste en un modelo de ajuste, la producción nacional está en jaque”, concluyó.