Kicillof planteó la importancia del Canal Magdalena en la Cumbre Federal de Logística

En el mundo de los juegos de azar, la distinción entre legalidad e ilegalidad es a veces difusa. El juego en línea está ganando popularidad rápidamente, pero la falta de una legislación federal clara crea un terreno fértil para que florezcan plataformas ilegales.

A pesar de los esfuerzos de 17 provincias por promulgar sus propias leyes contra la adicción al juego, los sitios clandestinos siguen funcionando, evitando el control gubernamental. Estos recursos se anuncian activamente en las redes sociales, atrayendo la atención de los adolescentes y animándoles a arriesgar su dinero.

Un peligro para los estudiantes

Las apuestas en línea se han convertido en un peligro oculto que afecta a muchos escolares. El problema está cada vez más extendido, lo que preocupa a profesores y padres.

En la ciudad de Junín, el tema ha pasado a ocupar un lugar destacado en la cuestión política. El alcalde Petrecca anunció la inclusión del tema de la adicción al juego en el programa de charlas informativas para escolares. Un grupo de trabajo interdisciplinar coordinado por la División de Desarrollo Humano está elaborando talleres para sensibilizar a los estudiantes y sus familias sobre las graves consecuencias de la adicción al juego.

Iniciativas legislativas

Concejales de la Unión Cívica Radical presentaron dos proyectos para enfrentar la adicción al juego en Junín:

Crear un programa que proporcione a las autoridades municipales las herramientas necesarias para abordar el problema. Una iniciativa en línea con las propuestas de otros municipios de la provincia de Buenos Aires y de la legislatura nacional.

Christina Cavallo, una de las autoras del proyecto, subrayó: «Identificamos este problema en nuestra ciudad. Las entrevistas con los profesores y la dirección de los colegios confirmaron que se trata de un tema recurrente y muy preocupante por las consecuencias que tiene en el comportamiento de los niños».

Magnitud del problema

La situación en Junín refleja una tendencia a nivel nacional. Una encuesta realizada por tres universidades públicas de la provincia de Buenos Aires entre jóvenes de 15 a 21 años mostró resultados preocupantes:

entre el 30% y el 40% de los encuestados admitieron haber apostado en plataformas en línea;

algunos empiezan a jugar a partir de los 12 años utilizando dispositivos móviles.

Según la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (Alea) y la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (Cascba), hay más de 250 sitios de apuestas ilegales que permiten jugar a menores.

Por supuesto, para un adulto sin problemas de autocontrol, visitar estos sitios no supondrá ningún problema. No obstante, este tipo de entretenimiento está contraindicado para los menores. Porque los escolares o estudiantes son demasiado susceptibles a las adicciones y no son plenamente conscientes de todas las consecuencias de sus actos. Por no hablar de que son más propensos a perder el dinero de sus padres.

Contramedidas

Se están tomando las siguientes medidas para combatir el juego ilegal en línea:

lanzamiento de una campaña de sensibilización sobre los riesgos del juego en línea;

colaboración de periodistas deportivos de renombre para explicar las diferencias entre sitios legales e ilegales;

colaboración con bancos, monederos virtuales, medios de comunicación y redes sociales para frenar la promoción de recursos no autorizados;

creación de una fiscalía especializada en juegos online en Buenos Aires para bloquear mejor los sitios ilegales.

La lucha contra el juego clandestino requiere un planteamiento global y la cooperación de diversas estructuras. Es la única manera de proteger a los grupos vulnerables, especialmente los jóvenes, de los riesgos asociados al juego descontrolado en Internet.