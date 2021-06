En el marco del Día del Periodista, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, saludó esta mañana junto a la ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey, a los y las cronistas acreditadas en Casa de Gobierno. Fue en el Salón Dorado, donde estuvieron presentes también el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; la ministra de Gobierno, Teresa García; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y el secretario General, Federico Thea. “Quiero agradecerles a todos y a todas las trabajadoras de los medios de comunicación por la tarea que realizan para contar lo que pasa día a día en la Provincia”, subrayó Kicillof, al tiempo que destacó que “hemos buscado revalorizar la función de los y las periodistas provinciales desde un Gobierno que ha puesto nuevamente a la capital bonaerense como una usina de gestión y generación de información”.

El gobernador, Axel Kicillof, en diálogo con No Corras por FM 97 Une, destacó el rol del periodismo en la sociedad y dijo que “los trabajadores de prensa han sido esenciales para informar en esta pandemia. Algunos se han dedicado a desinformar pero otros se han arriesgado, han puesto el cuerpo en la calle para que haya información fidedigna”.

“Yo me quejo de algunos medios porteños porque son opositores y no lo dicen, pero hay un enrome esfuerzo de todos los trabajadores a pesar de las ordenes que reciben”, indicó Kicillof.

En ese marco, señaló que “no lo sorprendió” el comportamiento que han tenido algunos medios porque “durante los años finales del gobierno de Cristina, donde yo era ministro de Economía, había fake news, lawfare, que también involucra a los medios de comunicación, promiscuidad con algunos servicios de inteligencia de parte del Poder Judicial, sectores de la política e inclusos sectores internacionales. Esto lo conocíamos”.

Kicillof sostuvo que “las declaraciones que se hicieron para boicotear las acciones y los logros de gobierno son actitudes muy nocivas. En medio de una pandemia no solo se modifica una opinión para conseguir el voto sino que esto impacta en la realidad sanitaria y pone en juego la vida de las personas”.

Además, Kicillof indicó que “por cada cosa que dice Macri en los medios de comunicación… pienso en lo que me pasaría a mí si digo algo así…” y agregó que “genera indignación una noticia que dice que vacuné a mi primo, aunque no era ni mi primo y ni lo vacuné. Así que imagínense lo que podría ocurrir si digo que a las 19 me voy a ver Neflix…”.

Añadió que “hay como una línea de mostrar en qué me equivoco cuando hablo para instalar que soy un ignorante. Eso a mí no me va ni me viene. Pero son los mismos tipos que hace unos años decían que una persona eran doctor o ingeniero sin serlo. Hay medios que le dan seriedad a cosas que son insensatas. Y hay que tratarlos con respeto porque ellos le hablan a un público al que se dedican todo el tiempo a confundir”.

Kicillof enfatizó que “está bien tener medios críticos. Yo creo que uno de los problemas más grandes del macrismo fue que como tenían connivencia con determinada parte de los medios de comunicación, nadie les criticaba nada. Y se acostumbraron a gobernar como si todo estuviera bien”.

“En nosotros creo que la crítica excesiva es a todo y eso tampoco sirve. Pero esto también le da a uno esa gimnasia de estar todo el tiempo cuidando las cosas que hace y que se hagan bien. Ya sabés que te van a criticar por todo, hasta por lo que está bien”.