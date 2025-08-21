Kicillof inauguró un nuevo tramo de la Autovía en la Ruta 11 y todo el frente de Villa Gesell ya es doble mano

El gobernador Axel Kicillof encabezó en Villa Gesell la habilitación de un nuevo tramo de la Ruta Provincial Nº11, que se transforma en autovía hasta el partido de Mar Chiquita. La obra beneficiará a más de 7.000 vehículos diarios en temporada y forma parte de un proyecto integral de 72,4 kilómetros con una inversión de $203.037 millones.

“El futuro no lo vamos a construir con la motosierra, sino con un Estado presente que planifica y que invierte en obras como esta autovía que le va a cambiar la vida a Villa Gesell y a toda la región”, afirmó Kicillof, y cuestionó la política del gobierno nacional: “La política financiera fomenta la timba y destruye la producción y los servicios nacionales. A pesar de un presidente como Milei que nos quiere asfixiar, en la provincia de Buenos Aires vamos en la dirección contraria”.

¡Habilitamos el tercer tramo que transforma la Ruta 11 en autovía! Está entre los accesos a Mar de las Pampas y Mar Azul y nos permite seguir mejorando las condiciones en las que viajan miles de personas a los destinos turísticos de la Costa Atlántica. pic.twitter.com/uu5sMLKtKW — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 20, 2025

El intendente Gustavo Barrera destacó: “Hoy inauguramos otro tramo más de la ruta 11, logrando que todo nuestro frente esté terminado. Esto es fundamental para un municipio turístico como Villa Gesell”. Y agregó: “A pesar de estar en un momento de crisis, lo pudimos concretar gracias a un Gobernador que está presente, escucha y da respuestas pensando siempre en ayudar a los vecinos y vecinas”.

Este tercer tramo de habilitación de 2,6 kilómetros de la RP Nº11 abarca los accesos a Mar de las Pampas y Mar Azul y permitirá generar mayor fluidez en el tránsito y seguridad vial para los más de 7.000 vehículos que circulan diariamente en temporada.

Durante la jornada, el Gobernador y el intendente inauguraron el nuevo edificio de la cancha de hockey municipal en el barrio La Carmencita, que cuenta con vestuarios, SUM, cocina equipada, sala de enfermería y sistema de iluminación. Más de 300 deportistas serán beneficiados. Además, se entregó una ambulancia de alta complejidad para reforzar el sistema de emergencias.

Kicillof también firmó un acta para destinar $1.055 millones a la finalización de 28 viviendas en el barrio Unicornio y un convenio para la adquisición de 1.500 luminarias LED mediante el Banco Provincia. Asimismo, anunció el llamado a licitación para la primera etapa del Hospital Provincial Sub Zonal de Alta Complejidad “Carlos Idaho Gesell”, con una inversión de $14.926 millones, y la construcción de un nuevo edificio para la Escuela Secundaria N°5.

Al cierre, el Gobernador subrayó: “El 7 de septiembre tenemos la boleta de Fuerza Patria para defender todo lo que estamos haciendo y garantizar en la Provincia la continuidad de la inversión de un Estado presente que da respuestas a las necesidades de nuestro pueblo”.