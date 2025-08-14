Kicillof inauguró un laboratorio y anunció la ampliación de la guardia del Hospital Pintos en Azul

El gobernador Axel Kicillof encabezó en Azul una serie de actividades orientadas al fortalecimiento del sistema público de salud, que incluyeron la inauguración de un nuevo laboratorio de anatomía patológica en el Hospital Provincial Materno Infantil Argentina Diego, la entrega de equipamiento tecnológico y la puesta en funcionamiento de una ambulancia de alta complejidad para el Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos.

Acompañado por el ministro de Salud Nicolás Kreplak y el intendente Nelson Sombra, Kicillof también anunció el llamado a licitación para la ampliación de la guardia del Hospital Pintos, una obra clave para reforzar la atención de emergencias. “Para nosotros es un orgullo venir a Azul para traer una ambulancia y el equipamiento que se precisaba para mejorar las prestaciones del sistema de salud. Vamos a seguir por este camino, encarando también las obras que necesita el hospital municipal hace mucho tiempo: acá no hacía falta la motosierra, sino más inversión de un Estado presente”, remarcó.

El nuevo laboratorio permitirá analizar más de 200 muestras mensuales en coordinación con los hospitales públicos de Carmen de Areco y Nueve de Julio. Además, se entregaron 33 computadoras para implementar el sistema de Historia de Salud Integrada (HSI). Kreplak destacó que la Provincia apuesta a “fortalecer los hospitales con el equipamiento necesario para mejorar la atención de la red sanitaria”, en contraposición a políticas de desfinanciamiento.

Durante la jornada, el Gobernador entregó la ambulancia de alta complejidad N°384 desde el inicio de su gestión y un ecógrafo de última generación para el Hospital Pintos, destinado a ginecología, obstetricia y otras prácticas.

Sombra agradeció las políticas públicas que benefician a Azul y subrayó: “En estos tiempos tan complejos, encontrar en un gobernador solidaridad, humanidad y comprensión de los problemas del otro es impagable. No hace diferencias políticas y se hace responsable por los 135 municipios”.

En sus discursos, Kicillof criticó al Gobierno nacional por el abandono del sistema de salud: “Desde que llegó Milei, el Gobierno nacional no ha distribuido ni un solo equipo para fortalecer los hospitales públicos. Allí donde no llega el sector privado, es el Estado el único capaz de garantizar la salud”.

Además, durante la visita se entregaron bicicletas del programa Naturaleza en Bici, kits de Soberanía Alimentaria y equipamiento para la gestión de emergencias climáticas. El Gobernador cerró la jornada asegurando que “el pueblo se expresará el próximo 7 de septiembre para defender la salud, la educación y el trabajo”.