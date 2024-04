Kicillof inauguró el jardín de infantes N°100 de su gestión: “Hoy vale doble”

En el marco del ciclo Voces Bonaerenses, brindó una charla Carlos Maslatón en el anexo de la Cámara de Diputados. En un auditorio colmado, el abogado y analista financiero conversó durante dos horas con el público, entre los que se encontraban legisladores de distintas fuerzas, como el vicepresidente del cuerpo Alexis Guerrera, y les diputades Rubén Eslaiman, Juan Malpelli, Ayelén Rasquetti, Gustavo Cuervo, Carlos Luayza Troncoso, Luciana Padulo, Laura Aloisi, Ricardo Lissalde, Carlos Puglielli y Marcela Basualdo, entre otros.

«Estoy preocupado por la campaña antipolítica» disparó a modo de apertura. «Yo soy pro-política, es una actividad fundamental para la sociedad. Los organismos legislativos no pueden no existir. Estoy preocupado por las campañas de difamación ¿todo aquel que hace política, que tiene un cargo, pertenece a una casta que se dedica a robar fondos públicos? Alguien tiene que frenar esta campaña de difamación permanente ¿es posible aceptar este discurso y no responderlo? Ustedes tienen la legitimidad de las urnas» interpeló los y las presentes.

Con su habitual histrionismo, el referente liberal habló sobre su visión del país, marcando sus diferencias con el gobierno nacional, sobre el que dijo que tiene un programa equivocado, y que el presidente «va a cambiar». A pesar de eso, se manifestó optimista sobre la realidad Argentina «hoy tenemos una sociedad mucho más democrática e integrada que hace 80 ó 100 años» aseguró».

«Si no hay Estado no hay economía de mercado. Si no hay Estado, hay anarquía», aseguró. Y en relación al ataque a sus trabajadores, al que calificó de «un poco fascista», reflexionó: «Los empleados de un organismo está bien que existan, ¿no es acaso el costo de la democracia?».

En ese sentido y al impacto que esto tiene en el ajuste fiscal, aseguró que «el problema está en otro lado, en las finanzas. Las finanzas están de fiesta y los demás están sufriendo. Milei está con un discurso que es falso y alguien lo va a tener que desenmascarar. Soy financista, me tengo que ir muy atrás para encontrar meses tan rentables. La ganancia por intereses la está pagando el pobre, esto es muy injusto», subrayó.

En su diálogo con un público, se dio espacio para instar al peronismo a «reorganizarse» y presentar una alternativa política «potable» de cara al futuro, en un país que a su criterio tiende al centro político. «Siempre he sido un liberal pro peronista, en el sentido de reconocer su importancia histórica. Las fuerzas políticas opositoras se tienen que reorganizar y defender», concluyó.

La charla de Maslatón en Diputados completa