Kicillof firmó el decreto que convoca las PASO para el 13 de agosto, en simultáneo con la nacional

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof firmó hoy el decreto que convoca a elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en el distrito bonaerense para el domingo 13 de agosto, en simultáneo con los comicios a nivel nacional.

“Conforme a la Ley vigente, y atendiendo a los tiempos y formas que se establecen en el procedimiento electoral de la Provincia, esta convocatoria es únicamente para las PASO, que se llevará adelante en simultáneo con la elección nacional“, informó esta mañana la gobernación bonaerense.

Días atrás, Kicillof había descartado la posibilidad de desdoblar las PASO en la provincia: “Hoy tenemos una ley y no tenemos mayoría. Es un resorte que maneja el Poder Legislativo y nosotros no tenemos mayoría”, y aclaró que, aún si tuviera esa posibilidad “es una decisión compleja cuando no está definida la estrategia total”.

Sin embargo, la posibilidad de que en el territorio bonaerense se elija gobernador y vice de manera separada a la elección nacional a presidente no está del todo descartada. A diferencia de las PASO que se rige a través de una ley propia, la ley electoral de la provincia de Buenos Aires -es decir para las elecciones generales- sí le permite al mandatario establecer la fecha que quiera.

Solo como condición se aclara que “la convocatoria para toda elección será hecha por el Poder Ejecutivo con no menos de noventa (90) días de anticipación a la fecha que se señale para el comicio y expresarán en su caso el número de senadores o diputados a elegirse en cada sección, y el de concejales o consejeros escolares con sus respectivos suplentes que deberá elegir cada distrito electoral”. Así lo establece el artículo 66 de la ley electoral. La convocatoria se hace a través de un decreto.

En una entrevista, Kicillof se refirió a la estrategia electoral del Frente de Todos y apuntó: “Nosotros iremos a la PASO, porque esa es la estrategia que hay y es la que fijó el Presidente y no hemos tenido mucho más que discutir”, dijo pero advirtió: “Las veces que hubo PASO en el peronismo no fue buena experiencia. Nunca se repite todo. Obviamente, si el planteo de Alberto es PASO y no tenemos para discutir una estrategia, iremos a PASO”.

“Hoy estamos en una situación donde debemos fijar una estrategia, frente a una oposición que se está despanzurrando. Necesitamos a nivel nacional una estrategia ganadora, porque lo que hay en riesgo es muy grande”, apuntó.