Kicillof estuvo en Roque Pérez y Tapalqué para entregar viviendas y una ambulancia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes junto al intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi, el acto de entrega de 24 viviendas y de firma de un convenio para la ejecución de obras de integración social y urbana en cuatro barrios populares del distrito. También estuvo en Roque Pérez.

En ese marco, Kicillof destacó que “aquellos que creen que todo lo puede resolver el mercado deberían recorrer la provincia para conocer los problemas y comprender que son muchos los que no pueden comprar una vivienda, acceder a un terreno o construir su propia casa”.

“Nosotros tenemos claro que es allí donde tiene que estar el Estado y por eso, pese a los recortes y los ataques del Gobierno nacional, seguimos entregando viviendas e impulsando las obras que mejoran la calidad de vida en los barrios del interior bonaerense”, añadió.

Con estas viviendas se finaliza un proyecto que facilitó 48 casas para vecinos y vecinas del distrito, donde además se están construyendo otras 112 soluciones habitacionales. En ese marco, la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios, suscribió un convenio para poner en marcha la ejecución de la red de cloacas, bocas de acceso, conexiones y ventilación para los barrios Centro, La Milagrosa, Sagrado Corazón y Las 31.

Vinimos a #Tapalqué para seguir cumpliendo el pacto más importante que tenemos, que es garantizar los derechos de las y los bonaerenses con políticas públicas.



24 familias recibieron las llaves de sus casas y los vecinos y vecinas de cuatro barrios populares pronto contarán con… pic.twitter.com/tXcmNyY58v — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 6, 2024

“La Nación ha dejado muchas obras de vivienda paralizadas en nuestra provincia con la excusa de que no hay plata: es muy fácil decir eso y no hacerse cargo de ninguna de las dificultades de nuestro pueblo, pero no pueden escapar de sus responsabilidades porque están escritas en la Constitución Nacional que juramos cumplir y hacer cumplir”, sostuvo el Gobernador.

En tanto, el intendente Cocconi remarcó: «Ante la prédica del ajuste y la motosierra, estamos transitando una jornada que evidencia la importancia de las políticas públicas de un Estado presente que trabaja para el crecimiento de los distritos y la felicidad de su pueblo».

«Tenemos el deber de honrar nuestro rol a la hora de tomar decisiones y es lo que hacemos día a día junto a la Provincia: mejorar la vida cotidiana de nuestros vecinos sin dejar a nadie afuera«, añadió.

Además, Kicillof y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, inauguraron un Mercado Bonaerense Fijo en el municipio, siendo el octavo puesto en marcha en la provincia. Las instalaciones requirieron una inversión de $163 millones y cuentan con seis puestos dedicados a la venta de alimentos de producción local y uno del rubro de artículos de limpieza.

“Con estos mercados lo que buscamos es que las producciones locales y regionales encuentren nuevos lugares donde ser comercializadas”, sostuvo Rodríguez y agregó: “La lógica es muy simple: se trata de acercar a los productores y a los consumidores, reduciendo el costo de los alimentos y beneficiando de esa forma a las dos partes”.

En ese sentido, Kicillof resaltó: “Desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires no podemos encargarnos de la política macroeconómica, pero sí vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para, ante esta situación de desamparo y crueldad, funcionar como un escudo y una red que proteja a las grandes mayorías”.

Kicillof entregó ambulancias y equipamientos en Roque Pérez

El gobernador también estuvo en Roque Pérez para la puesta en funcionamiento de una ambulancia y de entrega de equipamiento e insumos para el Hospital Municipal Dr. Ramón Carrillo,

En ese marco, Kicillof destacó: “En muchos municipios del interior bonaerense para llegar al hospital se tienen que atravesar largas distancias y caminos que no siempre están en las mejores condiciones: aquí las ambulancias de alta complejidad hacen una gran diferencia y son fundamentales para el sistema de salud”.

Además incorporamos un ecógrafo y otros insumos sanitarios que van a reforzar las instalaciones y firmamos un convenio para la adquisición de más equipamiento como respuesta ante el aumento de la demanda en la red pública de salud municipal. pic.twitter.com/9LDX4XA7ku — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 6, 2024

“Cuando asumimos nos encontramos con un parque de ambulancias deteriorado y abandonado. Frente a ello pusimos en marcha un programa con el cual ya pudimos entregar 334 nuevos móviles en distintos municipios bonaerenses”, explicó el Gobernador.

Y añadió: “Estamos equipando además el hospital municipal porque no podemos seguir esperando una respuesta del mercado: aquí en Roque Pérez la salud la brinda el Estado”.

Esta ha sido la tercera ambulancia entregada en el distrito, que recibió además un ecógrafo, cuatro camillas para el traslado de pacientes, una camilla ginecológica, una silla de ruedas, biombos, heladeras, freezers, concentradores de oxígeno y gazebos.

Al respecto Kreplak sostuvo: “Gracias a una Provincia que tiene la decisión de priorizar a la salud, estamos entregando ambulancias y fortaleciendo la red hospitalaria en todas las regiones sanitarias para cuidar a todos los bonaerenses”.

“Ante un Gobierno nacional que no cree en el rol del Estado, nosotros caminamos todos los días por cada uno de los municipios para escuchar cuáles son los problemas y fortalecer el sistema sanitario”, afirmó.

Además las autoridades recorrieron la Sala de Diagnóstico por Imágenes en la que funciona el tomógrafo adquirido el año pasado y suscribieron un convenio para la adquisición de equipamiento tecnológico en el marco del Proyecto para el Fortalecimiento de la Agenda Digital de Salud en la provincia de Buenos Aires.

Durante la jornada, el Gobernador y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, entregaron 1.350 plantas a 16 productores de Roque Pérez en el marco del Plan de Incentivos a la Actividad Forestal. Desde 2019 ya se distribuyeron 750.000 ejemplares en 94 municipios bonaerenses.