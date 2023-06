Kicillof entregó la escritura gratuita N° 80 mil en Olavarría y prometió llegar a 100 mil este año

En el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de entrega de 511 títulos de propiedad gratuitos en beneficio de familias del municipio de Olavarría. Con esta nueva firma, la actual gestión alcanzó las 80 mil escrituras tramitadas en forma gratuita.

El acto tuvo lugar en la sede de la Sociedad de Fomento “Mariano Moreno” de Olavarría, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; el diputado provincial César Valicenti; y el titular de la delegación local de ANSES, Maximiliano Wesner.

“Hoy en Olavarría estamos alcanzando las 80 mil escrituras gratuitas y vamos a alcanzar la meta de 100 mil“, remarcó Kicillof que elogió el programa “Mi Escritura, Mi Casa” como “una iniciativa para afrontar una deuda inmensa con miles de familias bonaerenses”.

“En momentos en que vuelven los discursos individualistas, nosotros estamos celebrando que, solo durante esta semana, hubo cerca de 1.400 vecinos y vecinas de la Provincia que pudieron resolver un problema que los aquejaba hace muchos años”, expresó el mandatario.

El programa “Mi Escritura, Mi Casa” fue impulsado por el Gobierno de la Provincia a principios de 2020 con el objetivo de brindar seguridad jurídica a quienes no pueden solventar económicamente los honorarios de un escribano particular. El trámite es gratuito, condona las deudas del impuesto inmobiliario y convierte a las propiedades en bienes de familia para que no puedan ser embargadas.

En esta oportunidad los títulos de propiedad fueron otorgados a familias de los barrios Sierra Chica, Sierras Bayas, Hinojo, Loma Negra y Villa Alfredo Fortabat, así como también a la Asociación de Bomberos Voluntarios local.

“Obviamente no se resuelve todo acá pero si logramos que está sea una política que se sostenga vamos a solucionar el problema de la escritura y la vivienda. Estoy en contra de la resignación, por más grande que sea el problema nunca hay que darse por vencido. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que todo se resuelva solo”, expresó Kicillof.

Al respecto, Maximiliano Wesner aseguró: “A partir del trabajo de la Provincia, estamos saldando una deuda de muchos años con familias de Olavarría que, finalmente, cuentan con el acceso gratuito a las escrituras que brindan seguridad jurídica y garantizan un futuro mejor para las próximas generaciones”.

A continuación, el Gobernador recorrió los avances de las obras de la Casa de la Provincia y de la ampliación de la infraestructura edilicia del Departamento Judicial de Azul en Olavarría, que había sido paralizada por la gestión anterior. A partir de una inversión de $4.167 millones, podrá alojar los fueros civil y comercial, penal, laboral, responsabilidad penal y juvenil y de familia. Además, visitó junto al ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano, Agustín Simone, la obra de construcción de 100 viviendas en el barrio CECO III, un proyecto al que se destinan $1.032 millones.

Más tarde, Kicillof visitó el Parque Industrial Olavarría, donde se radican 35 empresas que generan más de 600 puestos de trabajo directos. Allí, con el objetivo de fomentar el acceso al financiamiento para la producción, la Provincia acompaña a las firmas para que puedan regularizar su situación dominial. En este marco, entregó al presidente del parque, Jorge Sobarzo, el título de propiedad que corresponde a la empresa metalmecánica J.S Servicios Olavarría SA, ubicada en el Sector V.

“Es falso el dilema entre el mercado y el Estado: en la provincia de Buenos Aires, cada vez que se retiró el Estado nos dejaron también sin empresas”, sostuvo Kicillof e indicó: “Para que haya un país productivo, tiene que haber un Estado puesto al servicio del trabajo, que genere la infraestructura, facilite los trámites y utilice la banca pública para brindar crédito a las y los empresarios nacionales”.

Más del 50% de las compañías que integran el polo industrial están tramitando sus escrituras, lo que les permitirá contar con una carpeta crediticia en condiciones para solicitar las líneas de financiamiento que ofrece el Estado nacional y provincial. “A partir del trabajo articulado con la Unión Industrial, hoy estamos dando respuesta a una demanda histórica para que todas las empresas empiecen el proceso de escrituración”, manifestó Wesner.

“Es la primera vez que la provincia de Buenos Aires tiene un Gobierno tan vinculado con el interior, que escucha los problemas y trae soluciones: esta herramienta nos va a servir para generar más puestos de trabajo en el distrito”, expresó Sobarzo.

Asimismo, César Longo, presidente de la Unión Industrial de Olavarría, resaltó que “con esta política se nos permite acceder a créditos para seguir invirtiendo, generar empleo y, así, aportar también al crecimiento de la economía”.

Participaron también el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; el subsecretario de Minería, Federico Aguilera; el gerente de Relaciones Internacionales, Institucionales y Comunicación de AUBASA, Eduardo Rodríguez; el diputado provincial Carlos “Cuto” Moreno; la directora de la Casa de Tierras y Regularización Dominial del distrito, María José González; las concejalas Mercedes Landívar, Natalia Álvarez y Telma Cazot; sus pares Juan Sánchez, Ubaldo García, Gastón Sarachu; y la dirigenta Liliana Schwindt.