En una visita a los estudios de Radio Provincia, el gobernador Axel Kicillof dialogó con periodistas de distintos puntos del territorio bonaerense, y dijo que “el domingo se juega el futuro”.

En ese marco, destacó que “en la campaña hubo mucha agresión por una parte de la oposición que pega siempre abajo del cinturón”.

Agregó que su gobierno asumió con “tierra arrasada”, recordó el “abandono” del edificio de la radio pública y lo puso como ejemplo de “la falta de cariño por el Estado”.

VENIMOS DE 4 AÑOS DE CRISIS Y SE SUMÓ LA PANDEMIA

Kicillof sostuvo que “en las elecciones legislativas el electorado puede hacer otras cosas porque no vota a quién va a gobernar. No venimos de dos años de pandemia. Venimos además de 4 años de crisis que tiene que ver con el plan económico del gobierno anterior” y precisó que “la industria en la Provincia cayó 20 puntos con Macri y Vidal”.

El gobernador dijo que pese “al sistema mediático porteño, que es una máquina de demolición de buena vibra, se está empezando a sentir la reactivación”.

LA REACTIVACIÓN SE ESTÁ EMPEZANDO A SENTIR

No obstante, advirtió que “el riesgo de la pandemia es que la reactivación esté concentrada en pocos, que es lo que está en juego ahora. Es donde aparecen las políticas públicas porque el mercado tiende a concentrarse”.

Kicillof indicó que “las políticas públicas de equidad son las que están en juego en este momento, por eso me siento tan comprometido con la campaña” y remarcó que en todo el mundo “hubo un crecimiento de los más ricos en desmedro de los más pobres”.

El gobernador bonaerense recordó que “hubo que cambiar los planes que teníamos y en este desbarajuste Macri intenta venir a dar consejos de qué hacer con la deuda, o cómo reactivar” la economía” y añadió que “lo cierto es que si no hubiera habido pandemia, hoy Macri no podría hablar porque no aguanta una repregunta”.

Consultado por el periodista de Radio Berlín de Pergamino, Carlos Antunez Clerc, Kicillof se refirió a la cuestión de la inseguridad y las repercusiones del homicidio del comerciante en Ramos Mejía.

En ese sentido, sostuvo que “lo que pasó es trágico y ninguna muerte tiene justificación. Es durísimo. Me parece que lo último que deberíamos hacer es un aprovechamiento político de esta cuestión”.

Recordó que, a diferencia de la oposición -que toma el tema de la seguridad para hacer campaña-, cuando él estaba en esa situación, en 2019, “no se me ocurrió aprovecharme de la muerte de Sandra y Rubén en la escuela de Moreno”.

“El trabajo de mejora en materia de seguridad requiere soluciones de fondo”, enfatizó Kicillof y agregó que “es un tema muy doloroso que hay que modificar con muchas acciones juntas, que no tienen que ver sólo con el área de seguridad”.

En esa línea, consultado por el periodista Gastón Triszczuk de Radio Brisas de Mar del Plata, el gobernador se refirió al debate por la excarcelación de presos.

Al respecto, destacó que “el Ejecutivo no decide la libertad o la privación de la libertad de nadie. Si alguien va preso y sale en condicional o concluye la sentencia es decisión de un juez. El Poder Ejecutivo no tiene atribuciones para eso”.

Además, recalcó que “el dato de que se liberaron más presos durante el año pasado que los anteriores es mentira, no fue así”.

Precisó que “durante la pandemia hubo una resolución de Conte Grand, funcionario de Vidal que se convirtió en Procurador, para que se otorgaran más libertades. El gobernador puede indultar pero no lo hice nunca”.

“Tenemos un plan de ampliación del sistema penitenciario. Las cárceles teóricamente están hechas para la reinserción de quien comete un delito y no volver a delinquir, que no es lo que está pasando, pero no hay una solución mágica”, señaló el mandatario.

Afirmó que “no puedo culpar a Vidal de haber generado este problema, sí de no haberlo mejorado en nada. Ya construimos 1300 nuevas plazas carcelarias y muchos hospitales dentro de las cárceles”.

En diálogo con la periodista Adriana Gaitán de FM 103.1 de Tres Arroyos, Kicillof vaticinó una gran temporada turística.

En relación a ello, sostuvo que “el boom de turismo que ya se observa y se espera es resultado de una batería de políticas. Tomamos varias decisiones de sostenimiento del sector en la pandemia”.

“Se viene una temporada muy grande porque colaboramos para que el sector sobreviva a la pandemia. Ahora le agregamos la ley de eximirlos del pago del Impuesto Inmobiliario a los hoteles durante la pandemia. También está el Pre-Viaje y los viajes de egresados que serán financiados por la Provincia”.

“Creo que va a ser una buena temporada, pero como diría Cristina, no fue magia”, aseveró.

Por último y con respecto a qué se priorizará en el Presupuesto 2020, el gobernador le respondió a la periodista de Canal Verte de Olavarría, Paula Bottino.

“El presupuesto 2020 tendrá uno de sus ejes en la obra pública. Eso tiene varios efectos, uno es el que genera en términos de creación de empleo, el otro es el impacto en la industria”, precisó el gobernador Kicillof.