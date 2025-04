Kicillof contra Milei “El estafador intenta vender como éxitos lo que en realidad son pésimas noticias”

El histórico Complejo Turístico Chapadmalal, símbolo del turismo social impulsado durante el gobierno de Juan Domingo Perón, volvió a estar en el centro de la escena tras la intención del gobierno nacional de avanzar en su privatización. Ante este escenario, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, manifestó su rechazo y advirtió que su administración no se quedará de «brazos cruzados«.

“Es parte de una Argentina donde los derechos estaban pensados para todos y todas”, expresó el mandatario durante el cierre del congreso de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Mar del Plata. Allí remarcó el uso actual del complejo: “En los últimos tiempos, más de 100 mil bonaerenses pudieron disfrutarlo gracias al impulso del turismo social”.

La subsecretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez, había rechazado la decisión del gobierno de Javier Milei, ejecutada por Daniel Scioli, de transferir los complejos de Chapadmalal y Embalse (Córdoba) a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su posible venta o tercerización y advirtió que “existen restricciones legales y normativas que impiden que el gobierno nacional promueva una inversión inmobiliaria en el lugar, ya que las tierras fueron donadas y expropiadas exclusivamente para turismo social”. Por lo tanto, aclaró que si bien es una situación “difícil”, el Ejecutivo nacional “no puede vender ni demoler” los complejos.

Kicillof denunció que el Ejecutivo nacional busca vender el predio para hacer caja, señalando que hay una lógica de especulación detrás de la medida. “Le ponen la latita arriba, lo ponen en venta, como si fuera un activo más. Pero no lo es. Es parte de los recursos de todos los argentinos”, remarcó.

Además, comparó esta situación con el intento de venta de Aerolíneas Argentinas y alertó: “Que no digan que no le importa a nadie. Nos importa porque son bienes que pertenecen al pueblo y no deben ser convertidos en un simple negocio”.

Desde la Provincia evalúan acciones concretas para evitar que el complejo sea privatizado y ratifican su compromiso con el acceso al turismo popular, una política pública que forma parte del legado del peronismo y de la justicia social.