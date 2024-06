Kicillof: “Con el desastre que está haciendo, Milei no se merece ningún Premio Nobel”

De visita por Ituzaingó, Axel Kicillof acompañado por el ministro de Desarrollo Agrario bonaenrese, Javier Rodríguez y el intendente local, Pablo Descalzo inauguró el 6 to Mercado Bonaerense de su gestión. Y aseguró que por el impacto que tiene el programa económico implementado «Javier Milei no se merece ningún Premio Nobel».

En ese marco, el Gobernador bonaerense recordó que “en campaña electoral prometían que habría un ajuste teledirigido hacia la política y la casta. Pero para ver quién está sufriendo el ajuste de Milei basta con ir al supermercado, a una farmacia o a una estación de servicio.

Y apuntó: «Ajustaron a las clases populares, a los sectores medios, pararon la obra pública y le sacaron los recursos a la educación, a la salud, a las universidades, y a las provincias. Nosotros no vamos a dejar de reclamar que le devuelvan los fondos que le robaron a Buenos Aires y a su pueblo”.

Seguido agregó que también “decían que el libre mercado solucionaba todo. Y que el Estado donde se mete arruina. Pero, hoy estamos inaugurando un Mercado Bonaerense. Y acá tenemos un ejemplo claro de que no hay que elegir entre todo Estado o todo Mercado. En Argentina lo que necesitamos es un Estado presente, que se ocupe y que proteja a la gente”.

Kicillof aseguró que desde el Gobierno Nacional se lleva adelante “un plan de ajuste espantoso” y por ello aseguró que “Javier Milei, con el desastre que está haciendo no se merece ningún Premio Nobel de nada. Ha generado una caída fuerte de los ingresos. Y si caen los ingresos, también cae el consumo. Por lo tanto, no hay que ser Einstein para saber que tras la caída del consumo sobreviene la caída de la producción y las ventas. Y eso luego afecta a los comercios, empresas y productores rurales que empiezan con las suspensiones y aumenta la desocupación y la desigualdad. Esto no es la primera vez que nos pasa a los argentinos”.

Asimismo, se refirió a la Ley Bases que se debate en el Congreso Nacional y aseguró: “es una ley que no tienen ningún artículo a favor de los laburantes de la Provincia”.

Y señaló que piden “ayuda para el Gobierno, que no tiene mayoría legislativa” pero “acompañar al Gobierno es votar como pensamos, y no pensamos como Milei. Estamos en contra de la Ley Bases».

Y concluyó «dicen que sin esta norma no pueden llevar adelante todas las políticas que quieren. Y yo digo que sin esta ley ya están llevando adelante un plan económico que es de la misma línea».