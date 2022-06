Kicillof visitó Carlos Casares y Stadnik le halagó su gabinete: “No le voy a pedir nada, porque sus ministros funcionan y resuelven” 

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la ministra de Ambiente de la Provincia, Daniela Vilar y el intendente Daniel Stadnik lanzaron el Programa Parques Ambientales en la localidad de Carlos Casares.

El intendente Daniel Stadnik expresó su agradecimiento por la celeridad con la que actúa la gestión provincial y dijo que “este Parque de 27 hectáreas se ha ido mejorando con trabajo a lo largo de estos años y continuaremos trabajando con este proyecto de Parques Ambientales para que los vecinos y vecinas puedan disfrutar y sea un modelo de gestión ambiental para toda la Provincia”.

Además, el jefe comunal casarense contó que “cuando se enteraron que venía el gobernador todos me preguntaban que le vas a pedir, yo reflexioné y dije, no le puedo pedir nada, si cada vez que voy a pedirle a un ministro fui a verlo a Leo Nardini (infraestructura), Nicolás Kreplak (salud), Daniela Vilar (Ambiente); Andrés Larroque (Desarrollo Social), Cristina Alvarez Rodríguez (Gobierno) todos pero todos tienen una respuesta rápida y resuelven, por eso no necesitamos pedirle nada señor gobenador, tiene un gabiente que funciona”.

Parques Ambientales es una política del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires que busca poner en valor espacios verdes, descampados o plazas, transformándolos en espacios comunitarios de ocio, disfrute al aire libre y educación ambiental. Los Parques Ambientales podrán contar con una aula sustentable, compostera comunitaria, punto verde de separación de residuos, huerta agroecológica comunitaria, invernadero, vegetación nativa, juegos sustentables y dispositivos de energía renovables.

Teniendo en cuenta las diferentes dimensiones de la realidad de cada territorio y las comunidades que lo habitan, la política se implementará respetando la identidad de cada distrito y abordando las temáticas de soberanía alimentaria, reciclado, transición energética, educación ambiental y respeto a la biodiversidad. En ese marco, el Programa busca promover la democratización del disfrute al aire libre de la mano de la Educación Ambiental para el aprendizaje de hábitos sustentables, entendiendo que concientizar sobre el cuidado de los bienes comunes es una tarea colectiva.

Sobre el Programa, la ministra Vilar expresó: “¿Por qué un ministerio de Ambiente? ¿Por qué un Programa de Parques Ambientales? ¿Por qué la voluntad persistente de ir por la erradicación de los basurales a cielo abierto de nuestra Provincia y por la inclusión social de nuestros vecinos y de nuestras vecinas? Porque sabemos que eso genera trabajo, porque sabemos que eso genera oportunidades y porque sabemos que hay una industria a desarrollar que es la de la economía circular. Y el principal problema ambiental es la desigualdad en la que vivimos”, expresó la ministra y agregó: “Estoy muy emocionada de haber acompañado hoy a nuestro Gobernador y a todo su equipo en esta recorrida por los diferentes distritos y por la cantidad de obras que se anunciaron. Esas obras son para toda la vida, transforman las vidas de las personas porque tienen que ver con vivienda, acceso al agua, acceso al hábitat digno, a las cloacas, a la salud pública. Esas son también políticas ambientales del ambientalismo popular”.

En esa línea, el gobernador Axel Kicillof dijo: “Los problemas más graves que tenemos vinculados con lo ambiental tienen que ver con la vida cotidiana de nuestro pueblo. Tienen que ver con la pobreza, tienen que ver con las carencias, tienen que ver con los basurales, tienen que ver con la falta que hay de conciencia y nosotros tenemos que trabajar en concientizar. Por eso, esta política de Parques Ambientales la vamos a implementar en toda la provincia de Buenos Aires. La lanzamos en Carlos Casares, donde va a haber un Parque Ambiental modelo con el que les vamos a mostrar a todos a dónde queremos marchar”.

Los objetivos específicos del Programa Parques Ambientales son propiciar el desarrollo de módulos de soberanía alimentaria que involucren los marcos de la agroecología; implementar aulas sustentables bajo el paradigma de construcción alternativa, biodinámica, sostenible, que generen espacios de encuentro comunitario y concientización; fomentar la economía circular mediante la instalación de mobiliario que permita la separación en origen de los residuos; e impulsar la transición ecológica en el marco de la crisis climática y la dimensión de las oportunidades y beneficios de las plantas nativas en espacios verdes.

Durante la presentación estuvieron presentes la ministra de Gobierno de la Provincia, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak; el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro; el senador provincial Walter Torchio y la senadora provincial María Elena Defunchio; la diputada provincial Micaela Olivetto y funcionarios, funcionarias y referentes de la Cuarta Sección electoral.