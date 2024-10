Kicillof avanza con la construcción de la nueva planta potabilizadora en Gral. Alvear

El intendente de Azul, Nelson Sombra, brindó una conferencia de prensa luego de conocerse un dictamen del Ministerio de Trabajo bonaerense pidiendo que se deje sin efecto los recortes salariales establecidos por el decreto de emergencia económica mientras se extienda la conciliación obligatoria. El jefe comunal advirtió a los sindicatos que si no aceptan medidas para recortar el déficit crónico del municipio, la administración deberá cesantear 250 empleados.

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictaminó que el decreto de emergencia del Ejecutivo municipal debe dejarse sin efecto mientra se encuentre vigente la conciliación obligatoria dispuesta el 24 de septiembre en el conflicto que el gobierno local mantiene con los gremios municipales.

Este mediodía, el intendente Nelson Sombra brindo una conferencia en el Salón de Acuerdos del palacio municipal de Azul y explicó: “Pedimos una aclaratoria para no generar incertidumbre y se nos contestó con un dictamen donde planteaban que tendríamos que complementar los salarios por el descuento que hubo con el decreto. Insisto con que el decreto sigue vigente y obviamente vamos a acatar la decisión que toma el Ministerio de Trabajo acompañado por supuesto de un informe técnico, político y económico”.

En ese marco, advirtió que restableciendo los salarios la gestión deberá «pisar el pago a proveedores, algunos de los cuales tienen un atraso de cobro de más de 90 días», y alertó: «Deberemos prever como se van a pagar salarios y proveedores porque el ahorro que habíamos logrado vuelve para atrás”.

En un mensaje a los representantes sindicales, Sombra pidió sentarse en una mesa con «propuestas que eleven y profundicen la discusión» y acordar «de qué manera recomponemos salarios y de qué manera empezamos a efectivizar el trabajo».

En ese marco, el intendente de Azul alertó: “Si no podemos resolver esto, indefectiblemente y me duele manifestarlo, no queda otra que dejar cesante a más de 250 trabajadores».

En septiembre, Azul tuvo un déficit de 900 millones de pesos

Azul viene enfrentando desde hace años un déficit operativo crónico que se profundizó en los últimos meses por la crisis económica y el recorte de fondos nacionales. En ese marco, el intendente Nelson Sombra decretó la «crisis administrativa, económica y financiera del municipio».

Acompañado por el secretario de Gobierno y Jefatura de Gabinete Ignacio Pallia, el subsecretario de Legal y Técnica, Roberto Dávila, y la Contadora General, Adriana Guedes, el jefe comunal explicó: «Las medidas que tomamos tenían que ver con tres puntos esenciales. El inicial fue no tener que despedir trabajadores municipales, lo cual tiene relación con que bajaría mucho el circulante de dinero dentro de la economía local. Después tratar de generar un nuevo vinculo de confianza desde el poder ejecutivo con toda la comunidad el cual se ha roto hace tiempo”.

“Armamos un esquema emergente y transitorio por 180 días. Nosotros no pretendemos un municipio que solo pueda pagar sueldos. Las calles se tienen que arreglar, las plazas cuidar y los insumos para las diferentes áreas tienen que estar, para atender las demandas de la comunidad, pero estábamos en una encrucijada donde ni siquiera se podían pagar los salarios”, apuntó Sombra.

Sobre el déficit, el intendente de Azul detalló: “En el mes de septiembre, para asumir las responsabilidades de este municipio nos faltaban 900 millones de pesos. Al haber implementado el decreto con la proyección para estabilizar las cuentas, en octubre ya hemos bajado ese déficit a 437 millones. Si podemos seguir en esta línea, en diciembre de este año nuestro faltante sería de ciento ochenta y nueve millones y si lo podemos cumplimentar a febrero como tenemos estipulado podríamos decir que es un municipio que puede empezar a asumir sus responsabilidades”.

El mandatario infirmó otras medidas complementarias para mejorar las cuentas como la tercerización del barrido y limpieza acordando un nuevo convenio con la empresa que se encarga de la recolección que permitió ahorrar 92 millones de pesos.

En cuanto a la posibilidad de engrosar la recaudación, Sombra explicó la estrategia desplegada para incrementar los aportes de cada miembro de la comunidad a través de un plan de moratoria.

«Esto es para agradecer a cada vecino y vecina que comprendió con la sinceridad con la que le hablamos. Hubo una muy buena recaudación el mes pasado que aporta a reducir el déficit mencionado”, remarcó Sombra.