Kicillof anunció obras que triplicarán el caudal del Canal Maldonado en Bahía Blanca

Un nuevo armado político bonaerense empieza a tomar forma con el impulso de intendentes y exfuncionarios de distintas extracciones políticas. Guillermo Britos, intendente de Chivilcoy, confirmó a Todo Provincial que junto a Joaquín de la Torre, Fernando Gray, Juanchi Zabaleta, Julio Zamora y Osvaldo Cáfaro, entre otros, están construyendo un espacio plural con el objetivo de presentar listas en los 135 municipios y las 8 secciones electorales de la provincia.

La reunión fundacional del espacio contó también con la presencia de Gustavo Aguilera (San Fernando), Luis Morales (Merlo), Federico Martelli (La Plata), además de representantes de la cuarta sección electoral. “Después de la reunión me llamaron otros intendentes que no habían sido invitados para sumarse, y algunos que sí habían sido convocados me avisaron que se van a sumar en el próximo encuentro”, relató Britos.

Aunque evita referirse a esta construcción como “la ancha avenida del medio”, Britos reconoció que busca canalizar el descontento de muchos sectores: “Acá apuntamos a un armado donde haya gente del radicalismo, del PRO, del peronismo y del vecinalismo. Todos los que no estén conformes con el PRO aliado a Milei, los radicales enojados con el macrismo, y los peronistas que no quieren estar con La Cámpora, son bienvenidos”.

En diálogo con Todo Provincial RADIO, el intendente detalló que este nuevo espacio aspira a competir en las elecciones legislativas y locales del 7 de septiembre, con presentación de listas hasta el 19 de julio. Además, adelantó que habrá candidatos propios para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

“Tenemos sellos partidarios para competir a nivel provincial. Y como siempre pasa en estos armados, aparecen dirigentes diciendo ‘yo tengo sello, cuenten conmigo’”, explicó Britos. Si bien aún no tienen un nombre definido para el espacio, el dirigente se mostró confiado en que antes de junio este armado alcanzará un volumen significativo.

“El objetivo es ofrecer algo distinto a lo que hoy proponen el peronismo o el radicalismo, que están cada vez más atados al kirchnerismo o a La Libertad Avanza”, expresó.

Aunque aclaró que Emilio Monzó no forma parte de este armado, reconoció que hay importantes dirigentes del radicalismo y del PRO que ya han mantenido conversaciones con el grupo, lo que alimenta la expectativa de una construcción con fuerte presencia territorial.

“El espacio está tomando volumen y creo que va a sorprender. En junio va a haber nombres importantes sumándose”, concluyó Britos.