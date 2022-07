Kicillof amplió los créditos para refacción de viviendas a todo el Conurbano y explicó cómo se asignarán

Este lunes, el gobernador bonaerense presentó el programa Buenos Aires CREA para el Conurbano bonaerense luego de un primer lanzamiento en el municipio de Bragado. Axel Kicillof precisó cómo se actualizarán las cuotas y describió cuál será el mecanismo de asignación de los créditos para refacción de viviendas entre los inscriptos.

“En el conurbano bonaerense los problemas habitacionales son graves y conocidos. Hay un consenso de que en la provincia de Buenos Aires serían un millón 800 mil las personas con problemas de vivienda sobre una población total de 17 millones”, explicó el mandatario.

Y apuntó: “La provincia recibió oleadas importantes de migración interna y también extranjeras. En el censo de 1946, el Conurbano tenía 3 millones de habitantes, al igual que en Capital Federal. Actualmente, CABA sigue teniendo 3 millones de habitantes y el Conurbano tiene más de 13 millones”.

“Cuando hablamos de problemas de infraestructura del conurbano hay que tener en cuenta estos datos. Este crecimiento hubiera requerido planificación para absorver toda esa población con obras de infraestructura y vivienda”, expresó el gobernador.

Y aseguró: “Sin embargo, durante todo este tiempo hubo períodos con políticas de desarrollo habitacional y otros durante los cuales no se hizo nada. Un crecimiento poblacional tan pronunciado no se puede abordar solamente con los instrumentos del mercado, es evidente que algo falló porque hay muchas familias que no tuvieron acceso a la tierra ni a la vivienda”.

En ese marco, Kicillof criticó: “Venimos de 4 años de abandono aunque claramente la problemática es estructural. Nosotros tenemos una obseción por abordar estos problemas estructurales, se necesitan planificación, recursos, programas y resultados”.

¡#BuenosAiresCrea ya tiene 15.695 inscriptos! 🏠El programa de créditos destinados a la refacción y ampliación de viviendas que atiende las necesidades de los trabajadores y crea empleo en cada municipio. Pueden inscribirse en https://t.co/wsY2EZvX54#ObrasQueTransforman pic.twitter.com/7S1KRu5fWv — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 23, 2022

Buenos Aires CREA: los detalles de los créditos para refacción de viviendas

Según las cifras mencionadas por el gobernador bonaerense el 60% del millón 800 mil bonaerenses con problemás de hábitat cuenta con vivienda pero que “no están en condiciones”.

Y precisó: “La idea fue generar este programa específico para la refacción y ampliación de viviendas destinado sólo para familias de entre uno y cinco salarios mínimos. Puede ser ingresos en trabajos formales, monotributo o demostrables con recibos de diferente tipo”.

Kicillof explicó que dependiendo del monto y los ingresos de los beneficiarios se determinará la duración del crédito aunque los plazos de devolución serán de entre tres y seis años, con gracia de 3, 6 y 9 meses.

Sobre el valor de las cuotas, el gobernador aseguró: “Para nosotros era muy importante establecer un método de ajuste de las cuotas porque venimos de la estafa que fueron los créditos UVA”.

Y remarcó: “Estos créditos se ajustarán por dos índices, con un techo que establece que el aumento de la cuota no puede superar el 90% del crecimiento del salario. Actualmente, la cuota es de 5 mil y 10 mil pesos y luego se ajustará por debajo de la suba de salarios”.

El programa contará con tres líneas: refacciones menores, con montos hasta 185 mil pesos y repago en 36 cuotas mensuales; refacciones mayores, que asciende hasta los 370 mil pesos y su devolución será en 72 cuotas mensuales; y ampliaciones, con tope en 740 mil pesos y repago en 72 cuotas mensuales.

Los montos de los créditos se determinarán en Unidades de Vivienda (UVIS), se liquidarán en pesos y tendrán una actualización del capital por coeficiente HogarBA, estableciendo que la cuota no supere el 25% de los ingresos mensuales del beneficiario.

Cómo se asignarán los créditos de Buenos Aires CREA

En la primera etapa, el programa recibirá un financiamiento de 20 mil millones de pesos que equivaldrá a unos 50 mil créditos. Los mismos serán distribuidos entre los municipios de acuerdo a “indicadores de necesidad de vivienda y vulnerabilidad”. Además, Kicillof precisó que “una vez inscriptos, los beneficiarios se definirán por sorteo”.

“Buscamos trabajar con los municipios para que ayuden a inscribirse a la mayor cantidad de gente que lo necesite y que luego brinden un acompañamiento”, expresó el gobernador durante la firma del convenio del programa con intendentes del municipio del cornubano.

Se priorizará a familias numerosas o con miembros con alguna discapacidad; hogares monoparentales; personas en situación de violencia de género; personas trans; y bonaerenses que habiten barrios en situación de vulnerabilidad social o ambiental. Entre los requisitos, se establece que se deberá vivir en la vivienda que se pretende refaccionar; demostrar ingresos de entre uno y cinco salarios mínimos; y ser propietario de una vivienda familiar única. La inscripción se realizará a través del sitio www.buenosairescrea.gba.gob.ar.

“Cuando se activa la pequeña obra privada se genera un efecto multiplicador mucho mayor que las grandes obras porque genera empleo en el barrio para trabajadores de distintos oficios”, subrayó Kicillof.

Y concluyó: “Cuando hay una necesidad algunos ven sólo un costo y agarran la calculadora. Nosotros cuando vemos una necesidad, usamos el corazón y decimos que hay un derecho. En esta semana tan importante que conmemoramos el 70 aniversario del paso a la inmortalidad de Eva Perón. Me parece que el mejor homenaje es trabajar por el bienestar de nuestro pueblo”.

Requisitos y Documentación

Poseer DNI.

Superar 2 años de residencia en la Provincia de Buenos Aires.

Tener entre 18 y 70 años.

Acreditar ingresos provenientes de trabajos registrados (en relación de dependencia o autónomos), jubilaciones y/o pensiones, por un monto de entre 1 y 5 salarios mínimos.

En caso de no poder acreditar ingresos, presentar una declaración jurada demostrando consumos de tarjetas de crédito a través de los resúmenes de los últimos 12 meses.

Descargate el modelo de declaración jurada personal de ingresos.

Poseer, alquilar o habitar a modo de préstamo una vivienda familiar única de residencia habitual.