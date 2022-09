La justicia prohibió los despidos en Lácteos Vidal: “Los compañeros están más fuertes que nunca”

El Juzgado Nacional de 1ra Instancia del Trabajo N°69 hizo lugar a una medida cautelar y prohibió que la empresa Lácteos Vidal de Carlos Casares avance con los despidos de los trabajadores en huelga. Además, ordenó que cese la contratación de nuevos empleados para suplantarlos. En diálogo con Todo Provincial, el secretario gremial de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), Heber Ríos, aseguró que “el conflicto está lejos de terminarse”.

Por: Martín Mazzoleni

En las últimas horas, Lácteos Vidal envío telegramas de despido a los 31 trabajadores que mantienen una huelga desde hace 42 días en reclamo de recategorizaciones y el cumplimiento del convenio colectivo. Estos despidos fueron presentados por los grandes medios nacionales como el “punto final” del conflicto pero desde ATILRA aseguran que la medida patronal no los sorprendió.

“Es una medida más, nosotros ya habíamos presentado una medida cautelar porque previo a los despidos la empresa ya había intimado a los compañeros a que se presentaran a trabajar en las próximas 48 horas”, detalló a www.todoprovincial.com el titular de ATILRA, Heber Ríos.

El juzgado de Trabajo N°69 hizo lugar a la cautelar confirmando la legalidad de la medida de fuerza desplegada por los trabajadores en el marco del derecho constitucional de huelga. Además, el fallo impide al sector empresario que despida trabajadores y también les prohibe la contratación de nuevos empleados para suplantar a quienes siguen de paro.

“Esta última medida es muy importante porque los dueños estaban intentando dividir al pueblo de Moctezuma contratando gente para cubrir a los huelguistas”, remarcó Ríos y lamentó: “Obviamente que, como siempre ha hecho esta familia, no cumplen con el fallo judicial pero nosotros confiamos en que la justicia aplicará todo el peso de la ley para que revierta la posición de la empresa”.

Sigue la huelga en Lácteos Vidal: “Los compañeros están más firmes que nunca”

El secretario General de ATILRA aseguró que “los compañeros están más fuertes que nunca” aunque o”bviamente están angustiados por haber recibido los telegramas de despidos después de más de 30 años de servicio”, y remarcó: “De todos modos están firmes en la decisión de seguir con la medida hasta las últimas consecuencias”.

Además, el dirigente sindical consideró que lo que está pasando con Lácteos Vidal “es un muy mal ejemplo para el resto del empresariado porque la justicia le dice que están cometiendo irregularidades pero, de todos modos, no pasa nada“.

En ese marco, Ríos cuestionó la opacidad del Ministerio de Trabajo de la Nación. “Debería tener una postura más firme ya que hasta el momento sólo intervino con una conciliación obligatoria y luego de detectar las irregularidades y la falta de diálogo tan solo impuso multas. Parecería que no tiene más herramientas para hacerle entender al sector empresario que no puede actuar por fuera de la ley”, reprochó.

Los trabajadores de paro desde hace 42 días reciben ayuda del resto de los trabajadores lecheros del país que colaboran con un “fondo de huelga” ya que no están percibiendo sus salarios. Mientras tanto, continpua el acampe pacífico y simbólico instalados a 50 metros de la planta.

Conflicto en Lácteos Vidal: “Acá se juega una cuestión política”

Para Heber Ríos este conflicto “trasciende la cuestión económica” ya que “Lácteos Vidal factura aproximadamente 33 millones de pesos por día y regularizar la situación de los compañeros implicaría para la empresa una erogación extra de apenas 500 mil pesos mensuales“.

“Acá se juega una cuestión política, en este conflicto interviene el ‘movimiento empresarial anti bloqueo’s comandado por Patricia Bullrich y Florencia Arieto. Hay una puja política, mientras los legisladores del PRO presentan proyectos de ley para terminar con el derecho a huelga en un claro ataque contra las organizaciones sindicales y todos los trabajadores”, apuntó el titular de ATILRA.

Y señaló: “La familia Bada Vázquez tiene más de 50 mil hectáreas de campo, negocios en España, son socios de la cadena de pizzerías Kentucky y tienen muchos otros negocios que le dan suficiente espalda para mantener este conflicto”.

“El Estado mira para el costado”

En este contexto, el dirigente sindical cuestionó a parte del gobierno nacional por no tomar medidas más contundentes. “Acá queda en envidencia que como dijo Cristina hay funcionarios que no funcionan. Los trabajadores y trabajadoras confiaron en este gobierno luego de padecer al macrismo durante 4 años para que cambie la realidad. Sin embargo ahora ven que el Estado mira para el costado y no toma las acciones que corresponden en favor del sector más desfavorecidos”, cuestionó.

Y alertó: “Hay un porcentaje importante de las empresas del sector que cumple con la ley y el convenio colectivo de trabajo pero están mirando este conflicto de reojo. Si queda en evidencia que pueden hacer lo que quieran obviamente muchos otros harán lo mismo porque saben que no tienen consecuencias”.

“Todas las denuncias por los supuestos bloqueos se cayeron”

En los medios nacionales, las noticias sobre este conflicto gremial se centran en un supuesto bloqueo que ATILRA mantuvo en la planta de Lácteos Vidal. Sin embargo, el gremio niega en forma terminante esas acusaciones.

“La empresa hizo denuncias por supuestos bloqueos y amenazas a trabajadores pero todas se cayeron porque el fiscal actuó como debía, se hizo presente en la empresa y corroboró que no existía un bloqueo”, explicó Ríos y agregó: “Sólo mantienen la denuncia mediática, si fuera cierto mostrarían los registros de las cámaras de seguridad. El fiscal llamó a los trabajadores que realizan la huelga y ellos le dijeron que están ejerciendo su derecho por propia voluntad”.

De los 46 trabajadores de Lácteos Vidal, 31 trabajadores participan de la huelga, 4 trabajadores conveniados continúan trabajando y el resto es personal jerárquico. “Practicamente la totalidad de los trabajadores encuadrados en nuestra actividad sindical están llevando adelante la huelga”, destacó el tiular de ATILRA.

Como ejemplo, Ríos mencionó el caso del maestro quesero que trabaja desde hace más de 30 años en Lácteos Vidal sin el debido encuadramiento para la tarea que realiza. “Este compañero está muy pronto jubilarse y sabe que nadie le devolverá todo lo que perdió pero quiere que nadie sufra más lo que él sufrió sin poder levantar la voz porque sino lo echaban”, aseguró.

Y remarcó: “En Moctezuma todas las familias tienen uno o dos integrantes que en algún momento trabajaron en Lácteos Vidal, muchos tienen problemas de salud por haber trabajado en malas condiciones y luego los echaron como perros. El pueblo está a favor de los trabajadores y quiere que alguien le ponga un límite a la familia Bada Vázquez porque así no puede continuar. Más allá de que generan puestos laborales estos deben ser en condiciones dignas”.